Virtuoso svrstao HTZ među najbolje u svijetu, nagradio i splitski Calvados Club

Američko udruženje organizatora luksuznih putovanja Virtuoso svrstalo je Hrvatsku turističku zajednicu (HTZ) među pet najboljih turističkih organizacija u svijetu, a splitsku agenciju Calvados Club Luxury Travel nagradio je u kategoriji "Best on-site partner", u konkurenciji agencija specijaliziranih za luksuzna putovanja

HTZ je u sklopu tog izbora nominiran za najbolju turističku organizaciju u svijetu u 2019., no nagradu je osvojila Švicarska, dok su u finalu bile još i nacionalne turističke organizacije Australije, Novog Zelanda i Slovenije.

"Izuzetno nas veseli što je Hrvatska turistička zajednica konkurirala u finalnom izboru za najbolju svjetsku turističku organizaciju, jer je i sama nominacija među top pet nacionalnih turističkih organizacija velika stvar i priznanje. To je tim važnije kada dolazi od renomiranog udruženja poput Virtuosa, što dodatno potvrđuje odličnu poziciju Hrvatske na važnom američkom tržištu. Rezultat je to rada i doprinosa svih turističkih djelatnika koji cijele godine predano rade na promociji i razvoju hrvatskog turizma i to će svakako biti i veliki poticaj za naš daljnji rad", rekao je direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

Iznio je i da je turistički promet iz SAD-a u srpnju porastao 8 posto u dolascima i noćenjima, te da je Hrvatska na američkom tržištu među top pet najbrže rastućih destinacija.