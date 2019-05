[VIDEO] Prošetajte se kroz tvornicu Mate Rimca gdje nastaju najbrži električni automobili na svijetu

Osnivač i izvršni direktor tvrtke Rimac automobili, Mate Rimac objavio je video u kojem predstavlja svoju tvornicu u Svetoj Nedelji. Najavio je kako je to prvi od četiri videa obilaska pogona

'U posljednjih 10 godina prošli smo kroz epsko putovanje od garaže do više od 500 zaposlenih. Svoju priču uvijek smo najbolje prenosili tako što smo svoje pogone i objekte pokazali gostima, kupcima, investitorima i prijateljima. Želimo i vama pružiti priliku da to i sami vidite', izjavio je Rimac na početku.

Istaknuo je kako posljednjih osam godina postoji njegova kompanija.

'U travnju 2011. preselili smo se iz moje garaže u prvi objekt. U to vrijeme pridružio mi se i prvi zaposlenik i zato to smatram početkom kompanije. Prije toga bili smo samo ja i garaža. Dakle, posljednjih osam godina postojimo kao kompanija i u tom prvom objektu stvorili smo prvi prototip Concepta One'.