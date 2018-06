Veliko trgovačko izumiranje uzima sve više maha, tko će ga uopće preživjeti?

U središtima američkih i britanskih gradova zatvaraju se mali dućani, veliki trgovački lanci bankrotiraju, prigradski šoping centri prazne, a nervoza se također širi među trgovačkim lancima u EU. Jedan od glavnih razloga krize je 'učinak Amazona' – e-trgovina proždire šoping kakav smo do sada poznavali

U Ujedinjenom Kraljevstvu lani je također zatvoreno rekordnih 5.800 trgovina , a britanski Centar za istraživanje maloprodaje predviđa da će ih se do isteka 2018. zatvoriti još 10.000. Žrtvom pada i otmjeni Marks&Spencer koji nije zatvorio vrata samo u središtu Londona, nego do prosinca namjerava zatvoriti još 13 luksuznih prodajnih mjesta. Samo je u Doncasteru, gradiću u Južnom Yorkshireu s nešto više od 100.000 stanovnika, od početka 2018. zatvoreno 650 trgovina i kafića , te na svakom petom lokalu u gradu visi lokot...

Do kraja godine tradicionalni američki trgovački lanci Sears , Wallgreen i Gap zatvorit će 11.000 prodajnih mjesta. Zatvaranje trgovina najavili su JC Penny i nekada najveća robna kuća na svijetu Macy's . Samo je prošle godine u SAD bankrotiralo deset maloprodajnih lanaca. Bankrotom je završena igra i za kralja klasičnih dječjih igračaka Toys'R'Us sa 1.600 prodajnih mjesta i 64.000 zaposlenika . Prošle godine u Americi je bez posla u maloprodaji ostalo 89.000 prodavača , a predviđa se da će se do kraja 2018. zatvoriti 9,8 milijuna četvornih metara trgovačkog prostora.

Ozbiljna zatvaranja u SAD i UK krenula su početkom ovoga desetljeća kao rezultat online shoppinga i e-trgovine , no malo je tko vjerovao da će internet tako brzo mijenjati način kupovanja na kakav smo navikli. E-trgovina u SAD raste stopom od nevjerojatnih 15 do 20 posto godišnje!

Sve što e-trgovini treba jesu dobro organizirana skladišta i brza dostava do kućnog praga kupca, za razliku od klasične trgovine s velikim ulaganjima u uređenje prodajnih mjesta i vojskom prodavača. Šoping u papučama privlačan je jer kupac ne mora potegnuti do trgovine, trošiti na prijevoz, ni gubiti vrijeme na gužve ispred blagajni.

Vlasnik Amazona, Jeff Bezos , nije slučajno najbogatiji čovjek na svijetu težak više od stotinu milijardi dolara; konkurent Jack Ma sa svojim Alibabom nije slučajno najbogatiji Kinez, a približava im se indijski Flipkart . Flipkart je 2007. kao i Amazon počeo prodajom knjiga, a ubrzo se proširio na različita područja, od mode do elektronike.

Međutim, e-konkurencija je samo jedan dio problema maloprodaje. Ameriku su zadnjih desetljeća premrežili golemi šoping centri, trgovačke katedrale, spomenici konzumerizmu koji su i u nas središta potrošačkog i društvenog života. Ali nakon velike recesije broj posjetitelja između 2010. i 2013. se prepolovio. Tome nije kumovalo samo to što su Amerikanci postali štedljiviji, već i velika inflacija šoping centara.

Za razliku od EU u kojoj po glavi stanovnika dolazi tek 0,2 do 0,56 četvornih metara prostora trgovačkih centara ili Australije s jednim četvornim metrom, SAD ga puno previše, čak 2,3 kvadrata, pa stručnjak za nekretnine, Garrick Brown iz tvrtke Cushman and Wakefield predviđa da će se u sljedećih pet do sedam godina zatvoriti 300 američkih šoping centara. I najveći u Hrvatskoj, zagrebački Westgate donedavna je tavorio s brojnim praznim lokalima dok ga prošle godine nije preuzela austrijska investicijska grupa Focus Invest, a glavni šef Denis Čupić obećao njegovu renesansu.