Važna informacija: Banke odgađaju ovrhe, ali i otplate kredita; Ovo su uvjeti koje morate zadovoljiti

Direktor HUB-a Zdenko Adrović kazao je u četvrtak da tvrtke i građani na koje će se primjenjivati odgoda prisilne naplate duga, kao i otplate kredita, moraju ispunjavati dva uvjeta - biti razvrstani u rizičnu skupinu A, što znači da su uredni platiše te da im je poslovanje odnosno dohodak ozbiljno pogođeno epidemijom koronavirusa. Hrvatska udruga banaka (HUB) izvijestila je danas da banke iduća tri mjeseca neće prisilno naplaćivati dug te će razmatrati i odobravati zahtjeve za odgodom plaćanja kredita za građane i poduzetnike čiji je bonitet ozbiljno narušen uslijed posljedica epidemije koronavirusa.

Kako je popodne izjavio Adrović, prvotna ideja je bila da se pokuša sa zakonskom uredbom izaći u susret klijentima tako da se načini tromjesečna odgoda plaćanja svih obveza koje će dospijevati u travnju, svibnju i lipnju. Kaže kako nije bilo vremena da se to napravi, a banke su danas donijele autonomnu odluku o tome da će početi prilagođavati svoje sustave kako bi odgodile primjenu svih ovršnih sredstava za razdoblje od travnja do lipnja.

"Banke u iduća tri mjeseca neće prema klijentima aktivirati odluke koje bi imale pravo aktivirati u skladu s ugovorima koje imaju s klijentima", kaže Adrović.

No ističe da će se mjera primjenjivati na one klijente koji su na dan 31. prosinca prošle godine bili razvrstani u tzv. rizičnu skupinu A. "To su oni klijenti koji su uredno podmirivali svoje obveze", pojašnjava.

Drugi uvjet da se prema klijentima primjenjuju mjere jest da ta poduzeća imaju ozbiljne poteškoće u poslovanju od posljedica koronavirusa, ili, kod građana, da imaju smanjenje prihode u idućih 90 dana. "To su dakle dva uvjeta koje klijent mora zadovoljiti da bi mu se u iduća tri mjeseca odgodilo plaćanje obveza", ističe Adrović.

Dodaje da će HNB za te klijente relaksirati regulatorne uvjete i to će raditi sve do 31. ožujka iduće godine. "Time će klijenti kojima će se odgoditi vraćanje obveza ostati i dalje razvrstani u rizičnu skupinu A", dodaje Adrović. Na pitanje znači li to da se mjere odnose samo na uredne platiše, Adrović je kazao da je prema statistici HNB-a 90 posto hrvatskih klijenata takvo.

"Ideja je bila da se s ovim instant mjerama pomogne najvećem dijelu hrvatskog gospodarstva, ali i onom koji je i najzdraviji dio", rekao je Adrović. Upitan znači li to da one ovrhe koje su aktivne neće biti suspendirane, Adrović je kazao da "najvjerojatnije do njih neće doći", no kako to treba riješiti drugim zakonom, a ne ovom mjerom, dodajući da se nada da Vlada to već priprema.