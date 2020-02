Uskoro se održava američki popis stanovništva unatoč tome što sliči na neslanu prvotravanjsku šalu

Prvog travnja u Sjedinjenim Državama počinje 24. popis stanovništva. Pripreme za njega pratilo je niz nevolja: Problemi s budžetom, s mogućim slabostima u kibernetičkoj sigurnosti, oko zapošljavanja ispitivača, zbog tiskanja upitnika jer je tiskara završila u bankrotu, ali naročito zbog pravne borbe oko toga smije li jedno od pitanja biti ono o državljanstvu ispitanika. Među imigrantima to je shvaćeno kao predigra za deportaciju. Vrhovni sud ga je na kraju zabranio, a u pravnoj bitki oko toga prvi put su rame uz rame stali aktivisti za zaštitu prava imigranata i krupni kapital, mada iz sasvim različitih interesa

Prema službenoj procjeni, američkih je građana 328.239.523 , dvadesetak milijuna više nego deset godina ranije, no to tek treba potvrditi popisom u 50 saveznih država, okrugu Columbia i pet američkih teritorija: Portoriku, Američkoj Samoi, Sjevernim Marijanskim otocima, Guamu i Američkim Djevičanskim otocima. Popis, dakako, nisu samo brojke jer rezultati određuju broj mjesta u Zastupničkom domu koja dobiva svaka država i, između ostaloga, utječu na raspodjelu 675 milijardi saveznih dolara . Popisivanje se prvi put može obavljati online, a za skupljanje i obradu podataka regrutirano je 500.000 popisivača .

Zbog ekonomske depresije u vrijeme priprema za popis 2010. ispitivački tim lako se mogao sastaviti od nezaposlenih građana, a sada se to pokazalo problemom jer je u međuvremenu i cijena rada znatno narasla. Poučeni skandalima oko hakiranja podataka, trebali su uložiti golema sredstva u sigurnosne mjere, pa je samo u IT poslove utrošeno 4,8 milijardi dolara u odnosu na 3,4 milijarde dolara deset godina ranije. Zadnji popis bio je najskuplji u povijesti s utrošenih 12,3 milijarde dolara , a predviđa se da će ovaj 2020. biti skuplji unatoč dopuštenju građanima da na pitanja odgovaraju putem interneta.

Ali najviše galame i nesigurnosti izazvao je spomenuti plan Trumpove administracije da se uvede pitanje o državljanstvu prvi put u 70 godina, otkada je ispušteno iz upitnika. Bijela kuća to je proglasila 'neophodno potrebnim ministarstvu pravosuđa u zaštiti birača' i 'važnim u provođenju dijelova zakona o biračkim pravima'. Ali protuimigracijska politika i osebujna retorika Donalda Trumpa učinili su svoje. Svi se sjećaju skandala oko razdvajanja djece imigranata od roditelja, gradnje zida na granici s Meksikom i zabrane ulaska muslimanima u zemlju, pa je ovo pitanje doživljeno kao osiguravanje podataka imigracijskim vlastima. Što slijedi? Deportacija, uvjereni su migranti, zbog čega među njima vrijedi pravilo: 'Ako ti netko pokuca na vrata, ne otvaraj.'

Nisu pomogla ni uvjeravanja da zakon zabranjuje korištenje povjerljivosti podataka te da one koji to ne poštuju čeka kazna od 250.000 dolara i do pet godina zatvora. To nije razuvjerilo one koji se sjećaju Drugog svjetskog rata, kada je vlada koristila podatak o državljanstvu za identificiranje Japanaca i njihovo slanje u logore za interniranje.