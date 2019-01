Uber tijekom Adventa u Hrvatskoj koristilo 30 posto više korisnika

I ove se godine Uber pokazao prvim izborom za obilazak blagdanskih događanja u četiri najveća hrvatska grada. Uber je tako u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Dubrovniku tijekom Adventa koristilo gotovo 30 posto korisnika više nego prošle godine. I dok su destinacije turista većinom bila središta gradova s adventskom ponudom, domaći su korisnici Uberom pojačano odlazili i u blagdansku kupovinu, odnosno shopping centre.

U Splitu se Uber najviše naručivao za prijevoz do shopping centra Mall of Split te do centra grada i trajektne luke, dok su u Dubrovniku očekivano najpopularnije destinacije gradske zidine i zračna luka. I Zagrepčani su pojačano koristili Uber za blagdansku kupovinu. Korisnici su najviše naručivali Uber do shopping centra Arena Zagreb te do centra grada i lokacija na kojima se odvijao najbolji Advent u Europi. Adventske lokacije Uberom su obilazili i Riječani i njihovi gosti, a najčešće su odlazili do centra grada i Trsatske gradine gdje se održavao drugi Advent na Gradini.