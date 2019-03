Uber novim poslovnim potezom koji bi mu se mogao itekako isplatiti ponovno zatekao ulagače

Neuobičajenim potezom preuzimanja konkurenta na Bliskom istoku u transakciji vrijednoj 3,1 milijardu dolara Uber je pred sam izlazak na burzu ponovo pokazao kako nije kompanija koja prati običaje i tradiciju poslovnog razvoja

Među razlozima zbog kojih se Uber, čije je sjedište u San Franciscu, s vremena na vrijeme nađe na naslovnicama medija jest i očekivanje investitora da kompanija konačno izlista svoje dionice na burzi. Planovi i namjere za taj potez postoje već godinama i svakih nekoliko mjeseci pojačaju se očekivanja da će se te dionice konačno pojaviti na burzi, no dosad od toga nije bilo ništa. Prema najnovijim najavama, to će se ipak dogoditi već idućeg mjeseca.

Izlistavanje dionica na burzu jedan je od najvažnijih događaja za kompaniju. Uz činjenicu da ona od tog trenutka pa nadalje mora javnosti predočiti puno detalja o svojem poslovanju, ide to da se konačno saznaje njena tržišna vrijednost, odnosno postaje puno jasnije koliko širok krug investitora procjenjuje da ona vrijedi. Stoga kompanije obično izbjegavaju provođenje velikih korporativnih poteza, poput preuzimanja ili prodaje dijelova poslovanja u tjednima koji neposredno prethode izlasku na burzu.

Uber je svojom najnovijom akvizicijom na neki način prekršio to nepisano pravilo, ali to je zapravo u skladu s njegovom dugogodišnjom poslovnom praksom da se ne brine previše o pravilima, pisanim ili nepisanim. No svježa akvizicija još je jedan, dodatni dokaz da Uber mijenja još neke običaje, ovaj put one o poslovnom razvoju kompanije.