U problematičnim trenucima za svjetsku automobilsku industriju PSA i Fiat planiraju zajedničku budućnost tešku 40 milijardi eura

U trenutku u kojem globalna automobilska industrija traži rješenje za posustalu potražnju i bori se s rastom troškova radi strožih pravila o zaštiti okoliša, poznati francuski i talijanski proizvođači nadaju se da će se s tim problemima lakše nositi zajednički - stvaranjem 40 milijardi eura vrijedne jedinstvene grupe

Spajanjem će nastati četvrti po veličini svjetski proizvođač vozila, nakon Volkswagena , Toyote i alijanse Renault-Nissan . Pod zajedničkom kapom tako bi se uskoro mogli naći brojni poznati automobilski brendovi: Peugeot , Citroen , Fiat , Alfa Romeo , Maserati , Opel , Chrysler , Dodge , Ram , Jeep , Vauxhall i drugi. Ne dođe li do prekida sporazuma u posljednji trend, nova će korporacija sjedište imati u Nizozemskoj s operativnim centrima u Francuskoj, Italiji i Sjedinjenim Američkim Državama. Na čelu će joj biti jedanaestočlana uprava koju će voditi Carlos Tavares , sadašnji glavni izvršni direktor PSA-e, dok će titulu predsjednika dobiti John Elkann, a istu titulu sada ima u Fiat Chrysleru.

Automobilsku industriju iznenadila je ovih dana vijest o namjeri spajanja dvaju velikih proizvođača vozila, francuskog konglomerata PSA i talijansko-američke kombinacije Fiat Chrysler Automobiles , čime bi trebala nastati grupacija vrijedna 40 milijardi eura . Prema zasad dostupnim informacijama, pregovori su otišli vrlo daleko i sklapanje sporazuma očekuje se i prije kraja ove, a organizacijska integracija dviju kompanija trebala bi završiti do kraja iduće godine.

Na talijansko-francusku automobilsku kombinaciju mnogi će možda pogledati sumnjičavo, no ne smiju se zanemariti faktori koji joj idu u prilog. Zajednički, PSA i Fiat Chrylser će u Europi sa svojih 22 posto imati veći udio na tržištu od Volkswagena s 20 posto. Ono što spajanju daje još veću šansu je Carlos Tavares. Rođeni Portugalac, Tavares je automobilski menadžer s vrlo impresivnim iskustvom za volanom.

Jasno je tada izjavio da smatra da ima podlogu biti čelnikom Forda ili General Motorsa, a tri mjeseca nakon odlaska iz Renaulta postao je glavni izvršni direktor PSA-e. Tavares je zaslužan i za preuzimanje Opela od GM-a i iako se radilo o kompaniji koja je desetljećima stvarala gubitke, Tavares ju je uspio u manje od 12 mjeseci, i dvije godine prije planiranog, preokrenuti u tvornicu koja ostvaruje profit. Dio komentatora hvali ga ističući da ima jedinstven osjećaj za vođenje automobilske kompanije jer je dobro upoznat s kompletnom vertikalom – od sitnih detalja oko ponašanja automobila u vožnji pa sve do korporativnih menadžerskih razina.

U prvih devet mjeseci prodaja na europskim tržištima i u SAD-u snižena je za jedan do tri posto, no puno gore vijesti dolaze iz Kine, u kojoj je pad prodaje zabilježen u 15 od posljednjih 16 mjeseci. Za snažan pad na kineskom tržištu zaslužna su stroža pravila o ispušnim plinovima koja su u nekolicini kineskih gradova stupila na snagu prije nego što se to očekivalo, a utjecaja ima i usporavanje općenitog rasta kineske ekonomije, zbog čega mnogi potrošači odgađaju odluku o kupovini automobila. Jedina iznimka su skupi luksuzni automobili koji su i dalje traženi i očekuje se rast njihove prodaje za nekoliko postotaka ove godine.

Stroža pravila o ispušnim plinovima uskoro stupaju na snagu i na europskom tržištu, a sve to prisiljava proizvođače na izdašna ulaganja u novu tehnologiju. Fiat Chrysler stoga bi u spajanju mogao profitirati kroz pristup modernijim Peugeotovim automobilskim platformama, dok će Peugeotu u korist ići atraktivni američki dio poslovanja Fiat Chryslera, gdje je kompanija, zahvaljujući popularnosti brendova Ram i Jeep, u trećem kvartalu uspjela ostvariti rekordnu profitabilnost i rezultate bolje od očekivanja.