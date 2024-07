Turska i Njemačka u 'kebab ratu': Ako Ankari ovo prođe, kebab više nikad neće biti isti

Njemačka tvrdi da bi to stvorilo velike birokratske prepreke i dodatno poskupjelo najpopularniji fast food u zemlji. Budući da je tzv. doner inflacija u Njemačkoj postala tema troškova života o kojoj se u toj zemlji već tjednima raspravlja, Berlin je uložio svoj veto neposredno prije europskog roka u srijedu, piše Guardian.

U zahtjevu Ankare stoji kako bi doner kebab morao imati sljedeće specifikacije: komadi miješanog goveđeg i janjećeg mesa vodoravno narezani na komadiće debljine od 3 do 5 mm. To ne bi eliminiralo pileći kebab, no on ne bi mogao imati status donera, dok bi svako mljeveno meso, koje često znamo viđati i u našim kebabdžinicama, bilo zabranjeno.

Međunarodna doner federacija iz Istanbula odredila je i precizne specifikacije kad je riječ o starosti životinja čije se meso koristi u proizvodnji kebaba, noževima te začinima za mariniranje mesa. U prijavi europskim institucijama navode kako je kebab 'sastavni dio turske kulinarske baštine'.

U Njemačkoj se godišnje proda kebaba u vrijednosti od 7 milijardi eura godišnje. Procjenjuje se da svaki treći Nijemac pojede barem jedan doner mjesečno, no to sve jače udara na njihove novčanike.