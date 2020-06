Turista još nema, a buking za srce sezone ide jako sporo: Nijemci ljetuju doma?

Nakon višemjesečne pauze i depresije napokon je krenuo i buking smještaja u Hrvatskoj za glavnu sezonu, no kako zasad stvari stoje, još uvijek nema razloga za pretjeranu euforiju

Dakle, dobar dio Nijemaca odlučio je poslušati savjete vlade te ove godine bira ne putovati izvan zemlje, što je za Hrvatsku loše, no s obzirom na to da su njihovi kapaciteti ograničeni, za očekivati je da će kroz dva tjedna biti popunjeni. Nakon toga je moguće očekivati rast bukiranja od strane Nijemaca i u drugim europskim destinacijama, no u kojem omjeru, tek će se vidjeti', rekao je dobar poznavatelj njemačkog turističkog tržišta za Jutarnji list.

Kad je u pitanju Hrvatska, stidljivi buking zasad je toliko skroman da ga je teško mjeriti brojkama, a i dalje bilježimo veći broj otkazivanja nego novih rezervacija.

Slična situacija zasad je na cijelom Mediteranu, koji se, baš kao i Hrvatska, bori za svakog novog gosta, a prema trenutnim pokazateljima najviše uspjeha u tome ima Grčka, iako ni njihove brojke ne daju pretjeranog razloga za slavlje.

“Došlo je do nekih pomaka na tržištu, no treba pričekati da Njemačka i službeno ukine mjere prema stranim destinacijama. Zasad njihovi putnici uglavnom biraju njemačke i austrijske hotele”, doznajemo.