Tržište rada pod pritiskom: U travnju potražnja za radnicima porasla 47 posto, a broj ljudi koji traže posao pao osam posto

Globalno gospodarsko okruženje već osjeća posljedice ruske invazije na Ukrajinu, što je pojačalo poremećaje u nabavnim lancima, a to se reflektira na povećanje cijena energenata i sirovina, premda su one rasle i prije početka rata. No kako su kriza, geopolitička situacija i postpandemijski oporavak utjecali na tržište rada, na kojem nestašicu Hrvatska ionako 'krpa' radnicima izvana, među kojima su i Ukrajinci, izbjegli iz ratom pogođenih područja

Indeks OVI za travanj (koji prati potražnju na tržištu rada) je za 47 posto viši u odnosu na 2021. godinu, što znači da se potražnja za radnom snagom značajno poboljšala u odnosu na prethodnu godinu, no ona se osjetno razlikuje prema djelatnostima. Podaci su to Adorija, oglasnika za posao koji u svojim analizama navodi da su objavljeni oglasi za posao rekordni za prva četiri mjeseca ove godine, a ako se nastavi potražnja za radnom snagom, smatraju da možemo biti optimistični u pogledu ove godine.

Broj novih objavljenih oglasa raste u svim djelatnostima, a najviše otvorenih natječaja je za zanimanja iz djelatnosti prodaje, turizma i ugostiteljstva te transporta. Potvrđuju to i aktualni podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) – prodavač, konobar, čistač, kuhar, pomoćni kuhar, medicinska sestra, vozač, kuhinjski radnik, radnik i skladištar trenutačno su najtraženija zanimanja u Hrvatskoj. Oglasnik Adorio navodi da, kada se usporedi zapošljavanje s prethodnim sezonama, samo u turizmu treba do ljeta zaposliti između 20.000 i 30.000 osoba. No s obzirom na veliku potražnju za radnom snagom izvan turističkog sektora i nisku zaposlenost u travnju, u Adoriju navode kako očekuju da će sezonsko zapošljavanje na domaćem tržištu rada biti još teže nego u prethodnim razdobljima. U prvom kvartalu 2022. potražnja za radnom snagom povećana je u svim županijama u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, najviše u Gradu Zagrebu i Splitsko-dalmatinskoj, Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji. Prema Google Trendsu, broj osoba koje traže posao u travnju ove godine smanjio se za osam posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, no broj nezaposlenih osoba smanjuje se iz mjeseca u mjesec kao posljedica popuštanja ekonomskih restrikcija i početka uobičajenog proljetnog zapošljavanja.