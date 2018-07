Tomo Ricov i Nikola Vrdoljak ususret najboljem Weekendu u godini

Nešto više od dva mjeseca dijeli nas od jedanaestog izdanja Weekend Media Festivala. Kako bismo među prvima saznali koja nas nova predavanja i zanimljivi gosti očekuju u Rovinju od 20. do 23. rujna na najvećem regionalnom festivalu komunikacijske industrije, odgovore smo potražili od direktora festivala Tome Ricova te programskog direktora Nikole Vrdoljaka

Tomo Ricov: Svake godine trudimo se uvesti mnoštvo novosti, pa će tako biti i ove. To ćemo ostvariti kroz predavanja i popratni sadržaj. Naglasak stavljamo i na umjetnički dio festivala, a dosta promjena vidjet će se i na samom prostoru koji će biti interaktivniji te pružiti sasvim novo iskustvo.

Nikola Vrdoljak : Prilikom sastavljanja programa uvijek se vodimo shemom kojom nastojimo pokriti sve ključne teme industrija koje pokrivamo. Prije svega, važno nam je da sudjeluju ključni ljudi iz regije koji nas upoznaju s globalnim trendovima s većih i razvijenijih tržišta. Potom su tu i radionice na kojima se stječu neka nova znanja. Tematski, Weekend pokušava potaknuti nove trendove, a pritom ostati pozitivan jer se ne želimo baviti isključivo trenutnim stanjem, nego pokušavamo sudjelovati u pokretanju novih trendova. Tako svake godine imamo nekoliko panela i predavanja koji nas uvode u teme za koje vjerujemo da će imati ozbiljan utjecaj na svijet. To su na primjer aktualne promjene na medijskoj sceni koje ćemo analizirati na panelu 'Restrukturiranje medijskog tržišta'.

Koga od vodećih komunikacijskih stručnjaka dovodite ove godine?

Nikola Vrdoljak: I ove godine dovodimo zanimljive govornike koji će zasigurno privući pažnju svih posjetitelja te smo ponosni što ćemo ugostiti odlične goste. Jedan od njih je autor 'Polarnog sna' Davor Rostuhar, koji će nas provesti kroz intimne detalje svog posljednjeg putovanja kojim je postao prvi Hrvat i 26. osoba na svijetu koja je uspjela sama prijeći 1163 kilometra od ruba Antarktika do Južnog pola. Jako nam je drago da će među gostima biti i Kristian Novak, trenutno najveća zvijezda hrvatske književnosti. On će govoriti o različitim temama koje otvaraju njegovi romani 'Črna mati zemla' i 'Ciganin, ali najljepši'. Također, iz New Yorka nam stiže Jason Jercinovic, globalni voditelj marketinških inovacija u renomiranoj američkoj agenciji Havas.

Posebnost Weekenda je u tome što svojim sudionicima omogućuje i nezaboravne tulume. Kakav party program možemo očekivati ove godine?

Tomo Ricov: Weekend je, osim po konstruktivnim, a ponekad i po provokativnim raspravama o trendovima u komunikacijskoj industriji, poznat i po super prilici za networking te kao mjesto za najbolje tulume. I ove godine u Rovinju nas očekuje raznovrstan glazbeni program i druženja do dugo u noć. Naši sudionici, kao i do sada, mogu računati na uživanciju i partyje o kojima će se govoriti cijele godine.

Koje biste savjete udijelili onima koji planiraju prijave na BalCannes i SoMo Borac? Očekuju li ih neki noviteti?

Nikola Vrdoljak: Svima preporučujemo da dobro prouče dosadašnje radove finalista iz prethodne dvije godine. Osim toga, savjetujemo zainteresiranima da već sada krenu pripremati svoje prijave, pisati sinopsis i crtati storyboard jer za dobru prijavu treba vremena i truda. Kao i prethodnih godina, i ove će na SoMo Borcu biti novih malih i velikih poboljšanja. Dodatno ćemo unaprijediti sustav žiriranja i prijava, a spremamo i novitete za samu dodjelu.