Tko su novinari Axiosa i zašto njihova urednička politika toliko živcira Donalda Trumpa?

Na Weekend Media Festival dolazi Sara Fisher, Axiosova stručnjakinja za medijske trendove

Axios je jedan od najpopularnijih medija i news portala u SAD-u koji su 2016. godine pokrenuli bivši osnivač i zaposlenici Politica. Sara Fischer je autorica Axios Media Trends, newslettera koji analizira medijske trendove. Prije dolaska u Axios, Sara je radila u The Washington Postu, The New York Timesu, CNN-u i Politicu.

Ovogodišnji 12. Weekend Media Festival održava od 19. do 22. rujna u Rovinju, a osim po zanimljivim predavanjima te provokativnim i konstruktivnim raspravama o trendovima u medijskoj industriji, poznat i kao mjesto najbolje zabave.