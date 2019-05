Tko je Conrad Black, posrnuli medijski mogul i britanski parlamentarac, i zašto ga je pomilovao Donald Trump

Pomilovanje, odnosno oprost, stiglo je nekoliko godina nakon što je Conrad Black, bivši medijski mogul i zastupnik u britanskom parlamentu koji je svojevremeno kontrolirao jednog od najvećih novinskih izdavača u engleskom jezičnom području, izašao iz zatvora na koji je bio osuđen zbog pronevjere novca

Još otkad je izašao iz zatvora Conrad Black se trudi sprati ljagu sa svojeg imena, a u tome mu je uvelike pomogao potez američkog predsjednika. Teško se oteti dojmu da na Trumpa nije utjecala biografska knjiga koju je Black objavio prošle godine pod nazivom 'Donald Trump: predsjednik kao nijedan drugi'. Prema citatu koji prenosi britanski The Guardian, Black u knjizi za Trumpa piše da 'ustvari nije rasist, seksist, ratni huškač, usijana glava, promotor nasilja ili strani ili domaći ekonomski ratnik' te da je samo krivo shvaćen.

u new yorku

Prema pisanoj izjavi samog Blacka, sve do ovog ponedjeljka on se nije čuo s Trumpom gotovo dva desetljeća. U telefonskom razgovoru on mu je najavio da će dobiti predsjednički oprost kojim će se riješiti 'loše reputacije'. Prije dva desetljeća njih dvojica su pregovarala o tome da Trump sagradi neboder na lokaciji ureda jednih čikaških novina koje je kontrolirao Black, a nešto kasnije Trump se dobrovoljno ponudio i kao svjedok na suđenju Blacku.

Conrad Black ušao je u novinski biznis još u drugom dijelu šezdesetih kao student investiranjem u mali oglasnik u Kanadi. Nakon što mu je sredinom sedamdesetih umro otac Conrad i njegov brat su naslijedili vlasnički udio u kompaniji koja je držala većinsku kontrolu nad jednim od najvećih tadašnjih kanadskih industrijskih konglomerata, Argus Corpom. Ta je korporacija investirala u širok spektar industrija – od rudnika i energetike, preko maloprodaje, medija, do poljoprivredne opreme i drugih. S vremenom Black je fokus kompanije prebacio na novinsko izdavaštvo, polako prodajući udjele u drugim sektorima.