'Tihi otkazi' sve su rjeđi, a umjesto njih stiže 'tiho zapošljavanje'. O čemu je riječ?

Nova godina je tu, a s njom i novi fenomen na radnom mjestu za koji se šefovi i zaposlenici trebaju pripremiti: tiho zapošljavanje

Ponekad taj model znači angažiranje 'kratkoročnih radnika'. U drugim slučajevima to znači poticanje sadašnjih zaposlenika da privremeno pređu na nove uloge unutar organizacije , kaže McRae. 'Stvarnost za sljedeću godinu je – bez obzira na to idemo li u recesiju ili ne – da su svi pomalo nervozni', kaže ona. 'U mnogim slučajevima organizacije ne zamrzavaju zapošljavanje ili nužno otpuštaju, ali možda malo uspore sa zapošljavanjem', dodaje.

No svaki poslodavac još uvijek ima financijske ciljeve koje mora ispuniti, a koje su često ambiciozne. 'Manjak talenata o kojem smo govorili tijekom 2022. nije nestao', kaže McRae. 'Dakle, nalazite se u situaciji u kojoj je teže doći do broja ljudi i imate očajničku potrebu za talentom', dodaje.

Zašto je 'tiho zapošljavanje' na pomolu? Zapošljavanje obično spada u jednu od tri kategorije: popunjavanje starih uloga, stvaranje novih za pomoć rastu tvrtke ili rješavanje akutne, trenutne potrebe. Tiho zapošljavanje odnosi se na tu treću kategoriju, čak i ako tehnički ne uključuje nikakvo novo zapošljavanje. Ideja je dati prioritet najvažnijim poslovnim funkcijama u određenom trenutku, što bi moglo značiti privremeno 'miješanje uloga' trenutnih zaposlenika.

McRae to naziva 'internim tihim zapošljavanjem'. No postoji i problem: ako ste privremeno premješteni u drugi dio svoje tvrtke, mogli biste to možda protumačiti kao da vam je rečeno da vaš redovni posao nije osobito važan. Uostalom, nikog ne zapošljavaju da popune vaše staro mjesto.

Šefovi mogu pomoći u rješavanju toga tako što će jasno artikulirati zašto je određeni projekt ili poslovni odjel ključan za uspjeh tvrtke. To će pomoći zaposleniku da se osjeća cijenjenim i manje je vjerojatno da će premještanje u drugi odjel shvatiti kao znak da moraju početi tražiti posao negdje drugdje, ustvrdila je McRae za CNBC.