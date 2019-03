Svijetom u 2018. putovalo rekordnih 1,4 milijarde turista

Svijetom je u 2018. putovalo 6 posto više turista nego u 2017. ili njih 1,4 milijarde, podaci su Svjetske turističke organizacije-UNWTO, koja i za 2019. u svijetu predviđa poraste dolazaka do 4 posto, ali i moguću promjenu potražnje zbog digitalizacije, 'overtourisma' i neizvjesnosti brexita.

"U 2018. u svijetu je bilo 1,4 milijarde međunarodnih turističkih dolazaka, što je dvije godine ranije nego što smo predviđali, a i rast tih dolazaka od 6 posto u odnosu na 2017. viši je od 3,7 postotnog zabilježenog rasta u globalnom gospodarstvu. To dodatno potvrđuje da je turizam danas jedan od najsnažnijih pokretača gospodarskog rasta i razvoja, te mu treba pristupiti s pažnjom i njime upravljati na održiv način", poručio je glavni tajnik UNWTO-a Zurab Pololikashvili.

Predviđanja rasta međunarodnih turističkih dolazaka do četiri posto ove godine UNWTO temelji većim dijelom na stabilnosti cijena goriva, što pridonosi i jačanju zračne povezanosti u mnogim destinacijama.

Uz to, u UNWTO-u ove godine vjeruju da će i kod potražnje doći do određene konsolidacije, pa će se potrošači više usmjeriti na putovanja gdje nisu do sada bili, na ona zbog zdravlja (hodanje, wellness i sportski turizam), kao i da će biti više putovanja kao posljedica demografskih promjena.

"I digitalizacija će, kao i novi poslovni modeli te razne pogodnosti za putovanje nastaviti oblikovati turistički sektor u svijetu, i sva odredišta i tvrtke ako žele ostati konkurentnima moraju se prilagoditi što prije i tim trendovima", istaknuo je Pololikashvili, dodajući da se promjene u potražnji događaju i zbog digitalizacije, ali i zbog 'overtourisma', pogotovo u gradovima, te dijelom i zbog neizvjesnosti u vezi brexita.