"Vjerujem da u ovoj sezoni možemo računati na goste iz Slovenije, Austrije, Njemačke, Mađarske, Češke i Poljske jer je hrvatska epidemiološka situacija među najboljima na Mediteranu", poručio je u razgovoru za Jutarnji list direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić

“Prošle godine smo iz tih zemalja ostvarili oko 60 posto ukupnog prometa. Objavljena je analiza kako je 19 posto Nijemaca spremno otići na ljetovanje izvan Njemačke - nekome to može zvučati malo, ali to je 15,5 milijuna! A kamo će ići? U racionalnoj analizi godišnjih odmora, a Nijemcima se ne može spočitnuti pomanjkanje racionalnosti, Hrvatska sa sjajnom epidemiološkom situacijom prvi je logičan izbor, sigurna autodestinacija. Nemamo baš puno vremena, moramo biti puno aktivniji nego što jesmo i jasno staviti do znanja kakav nam je režim putovanja i naš plan. Grčka i Portugal su to već učinili", tvrdi Ostojić.

Optimizam temelji na činjenici da se novi slučajevi zaraze pojavljuju samo sporadično te da Hrvatska ima naj manji broj zaraženih u Europi.

“Hrvatski zdravstveni sustav kapacitetima je spreman za pravodobnu reakciju u slučaju pojave virusa", kaže Ostojić. No, upozorava da se granice ne trebaju otvarati po svaku cijenu: “Trebamo paziti da si ne zabijemo autogol i ne ugrozimo ono što smo mukom stvorili posljednjih mjeseci: da budemo poželjna destinacija", donosi Jutarnji list.