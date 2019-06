Suradnja Algebre i Kofeina studentima dizajna omogućit će konkretna praktična iskustva u jednoj od vodećih full service agencija

Visoko učilište Algebra i 'full service' agencija Kofein potpisali su ugovor o suradnji koji studentima dizajna s Algebre omogućava rad na stvarnim projektima, a najbolje studentsko rješenje će dobiti nagradu. Cilj je studente što bolje pripremiti za tržište rada kako bi mogli odgovoriti na zahtjeve koji će se pred njih postavljati u stvarnom poslovnom okruženju

Da je studentima već tijekom studija neophodno praktično radno iskustvo, svjesni su mnogi i upravo zato je Algebra potpisala ugovor o suradnji s Kofeinom, jednom od najbrže rastućih agencija. Tom prilikom smo popričali s osnivačem i kreativnim direktorom Kofeina, Tomislavom Krajačićem i voditeljem studija dizajna na Visokom učilištu Algebra, dr. sc. Sinišom Bogdanovićem.

Možete li nam ukratko predstaviti Kofein?

Tomislav: Kofein je full service agencija koja radi sve kako bi smanjila frikciju između brenda i potrošača. Ono što mi radimo u kontekstu današnjeg vremena je da pričamo priče o brendovima koje onda plasiramo putem aktualnih kanala. Te priče moraju dati emociju vezanu za određenu uslugu i proizvod. Sve više komuniciramo putem društvenih mreža i pratimo gdje je najveća pozornost potrošača kako bismo kvalitetno optimizirali budžete.

Kako se pojavila ideja o suradnji Algebre i Kofeina?

Siniša: Naša je ideja da studenti kroz nastavu na kolegiju 'Vizualno oblikovanje' budu upoznati s novim trendovima i da znaju na njih pravovremeno reagirati. Osim teorijskog znanja želimo im pružiti iskustvo, ali i sadržaj koji će kreirati, a što će im na kraju pomoći da se još bolje pozicioniraju na tržištu rada. Cilj je studentima omogućiti rad na stvarnim projektima i da osim mentoriranog dijela nastave dobiju dojam kako stvari funkcioniraju u pravom smislu riječi.

Kako će izgledati suradnja?

Siniša: U program su uključeni studenti treće godine preddiplomskog studija koji su do sada stekli određena znanja i koji znaju koristiti potrebne alate. U dogovoru s Kofeinom će raditi na određenom projektu, a unutar kojeg će studenti uz mentoriranu nastavu i obilazak agencije i brainstorminge napraviti kvalitetan kreativni sadržaj. Također, na agencijskom pitchu imat će priliku predstaviti svoja rješenja, a najbolji od njih će biti nagrađeni. Nagrada će, prema dogovoru Kofeina i Algebre, uključivati ljetnu praksu za pobjednika, te dizajn i brending etikete za vino, kao priliku za rad na komercijalnom projektu. Od prvog dana se trudimo upoznati studente s radom na tržištu i važnostima poštivanja rokova, ali i klijenata. Konkretan projekt u sklopu kolegija trajat će mjesec dana, a nakon završetka će svi radovi biti predstavljeni na izložbi.

Što klijenti danas najviše traže, koji su po vama trendovi za sljedećih par godina u području dizajna i kreative, ali i u području tehnologije?

Tomislav: Ne bih htio puno špekulirati jer vidimo kako se stvari razvijaju. Ove godine je web, kao ključna internetska tehnologija, proslavio 30. rođendan i u punom zamahu je, i to je najveća promjena kanala komunikacije koja se dogodila u zadnjih 50 godina, od dolaska televizije. Što se tiče trendova, vidljivo je da na društvenim mrežama imamo milijarde korisnika i da je tamo usmjerena pozornost ljudi, što mijenja paradigmu komunikacije. Mi se tome prilagođavamo i moramo znati što klijenti očekuju, a oni uvijek očekuju prodaju. Kako do toga doći je ono o čemu mi cijelo vrijeme pričamo i što zagovaramo, a to je branding, a ne direktna prodaja. Današnje oglašavanje više ne funkcionira tako, što ne znači da nekad nije funkcioniralo i da je mrtvo. Ali odnos cijene u odnosu na učinkovitost više tako ne funkcionira.

Koliko su klijenti spremni na taj iskorak iz klasičnog marketinga u storytelling?

Tomislav: Postoji proces. On kreće od makro razine u kojoj dajemo do znanja kako danas svijet funkcionira i koji su trendovi, a tu je velik interes klijenta. Ali, kada dođemo u mikro i kad uđemo u samu operativu onda dođe do povlačenja ručne gdje klijent kaže: mi to nikad nismo radili, mi to tako ne radimo. To je velika promjena i za ljude koji rade ne samo u marketingu, već ljude koji rade i u prodaji, jer mi danas ne konzumiramo informacije kao što smo ih konzumirali prije deset godina. Iako televizija i dalje ima svoju ciljanu skupinu puno se novca mora uložiti u produkciju, dok s druge strane imate mogućnost Facebook targetiranja u kojem sadržaj slažete točno prema onoj publici kojoj je namijenjen.

Što u Kofeinu očekujete od ove suradnje s obrazovnom institucijom poput Visokog učilišta Algebra?

Tomislav: Očekujem da studenti uz naše mentorstvo dobiju uvid u pravo stanje na tržištu. Ono što mi živimo svaki dan nije pjesma, tu je jako puno pijeska kojeg treba izbaciti. Često se događa da neka ideja za koju mi smatramo da je savršena jednostavno ne prolazi, i to je ono što studenti moraju osjetiti. Oni sad skupljaju teorijska i praktična znanja, ali tek onda ide operativni dio kako bi se prepoznao odnos i kontekst nekog klijenta. Mladi danas nakon što završe formalno obrazovanje očekuju da će njihov dizajnerski put biti takav da će raditi samo za velike brendove, a nisu svjesni da nekad moraš raditi šest mjeseci raster kataloga, pisati opise za proizvode itd., i to je isto dio vizualne komunikacije. Ono što mi nudimo je „real deal“, želimo da vide što se stvarno događa u agenciji. Također, ne želimo da dobiju krivu sliku koja onda u njima stvara frustraciju. Najveći neprijatelj strpljenja je frustracija koja ti daje nerealna očekivanja. Ako misle da će na radnom mjestu sve biti idealno, da će raditi isključivo za top brendove, da će raditi u terminu kad to njima paše, ne, to nije tako. Rokovi su obično kratki, stvari su komplicirane i na kraju najčešće prolaze one stvari s kojima nisi potpuno zadovoljan i koje možda nisi htio, ali to je profesionalnost, umjetnost je nešto drugo.