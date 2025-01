Stvarno, zašto su cijene kod nas toliko visoke? Ovako su to dosad objasnili poduzetnici i ekonomisti

Nakon prvog bojkota trgovina pokrenuta je nova akcija te će započeti u četvrtak jednotjednim bojkotiranjem triju trgovačkih centara i triju proizvoda za koje je procijenjeno da su najviše poskupjeli. No sve će kulminirati u petak, za kada je najavljen generalni bojkot kupnje svih proizvoda i usluga. Temeljni okidač su visoke cijene, no treba razlučiti zašto su one takve