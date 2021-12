Studio Sonda osvojio dvije Best of Europe Effie nagrade

Studio Sonda je nezavisan hrvatski kreativni studio za dizajn i komunikacije smješten u malom istarskom gradiću Vižinadi, koji djeluje već 16 godina i redovito osvaja brojne domaće i međunarodne nagrade. U srijedu, 1. prosinca osvojio je dvije Best of Europe Effie nagrade za učinkovitost u oglašavanju za kampanju „100% COVID free putovanje“, osmišljenu za klijenta Gradsku knjižnicu Poreč. Ovo je prvi put da je jedan predstavnik iz Hrvatske osvojio čak dvije nagrade na ovom prestižnom natjecanju.

Mala lokalna knjižnica iz Poreča je s ovom kampanjom već ostvarila veliki uspjeh i osvojila 14 međunarodnih i domaćih nagrada, uključujući i nagradu za oglašivača godine na Ideja X natjecanju u konkurenciji velikih hrvatskih oglašivača. Studio Sonda ove je godine ostvario nevjerojatan uspjeh s osvojena sva tri Grand Prixa na tri najveća nacionalna natjecanja (Effie, IdejaX i MIXX). Sada se taj niz nastavlja s dvije europske Best of Europe Effie nagrade, čime je Studio Sonda po broju strukovnih nagrada postao najnagrađivanija agencija u Hrvatskoj u ovoj godini.

Jelena Fiškuš, glavna kreativna direktorica i osnivačica Studia Sonda tom je prilikom izjavila: „Euro Effie je nagrada koju svaka kreativna agencija priželjkuje jer govori o konkretnoj učinkovitosti kampanja na tržištu, a to je klijentima često i najvažnije. A nama je još jednom pokazala ispravnost našeg pristupa u kojem svakom klijentu, bez obzira na njegovu veličinu ili raspoloživi budžet, pristupamo jednako posvećeno. Upravo iz takvog pristupa i međusobnog partnerstva rađaju se najbolje ideje, one koje donose konkretne rezultate našim klijentima, ali i one koje pozitivno utječu na društvo u kojem živimo.“

Važnost Effie Awards Europe nagrada ogleda se u tome što se dodjeljuje najvećim svjetskim brendovima s kompetitivnog europskog tržišta, kojima je uz bok stala i domaća agencija iz Istre. Studio Sonda osvojio je srebrnog Effieja u kategoriji „Najbolje u Europi: odgovor na krizu / kritični zaokret“ (Best of Europe: Crisis Response / Critical Pivot) te brončanog u kategoriji „Najbolje u Europi: mali budžet“ (Best of Europe: Small Budget). Studio Sonda se tako našao u društvu 50 najpoznatijih svjetskih brendova kao što su IKEA, Pepsi, Canon, Netflix, HBO itd. koji su došli do finala ovog natjecanja. Najbolje od najboljih birao je žiri kojeg je činilo 100 profesionalaca iz 24 europske zemlje.

„Osobito smo sretni za nagradu u kategoriji Crisis Response. Jer upravo bi u takvim izvanrednim okolnostima, kao što je primjerice slučaj s globalnom pandemijom, kreativna struka trebala pokazati i dokazati koliko je važna za društvo. Što je izazov veći, a situacija teža, to bi rješenja trebala biti relevantnija. Smatram da je protekla godina bila velika prilika za sve nas, prilika da pomognemo, pokažemo, promijenimo, djelujemo, koliko god je u našoj moći kao kreativnoj industriji, a ovaj uspjeh dokazuje da smo u tome uspjeli. Ovom prilikom u ime Studia Sonda čestitam kolegama iz agencije MediaCom za Effie Europe hrvatsko srebro u kategoriji Marketing Innovation Solutions za projekt Dogvertising”, istaknuo je Sean Poropat, glavni kreativni direktor i suosnivač Studia Sonda.