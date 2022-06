Studenac preskočio Pevex i sustigao Tommy, no od tri trgovačka diva dijele ga milijarde kuna prometa

Preuzimanjem kutinskog trgovačkog lanca Lonia nastavljena je konsolidacija maloprodaje u Hrvatskoj. Studenac je sada najveći trgovački lanac po broju prodavaonica, ali u prihodima još uvijek značajno zaostaje za vodećim trgovcima

Omiški Studenac u posljednje tri godine, otkako je prešao u vlasništvo private-equity fonda Enterprise Investors, postao je najbrže rastući trgovački lanac u Hrvatskoj. Niz preuzimanja ovoga tjedna upotpunio je kupnjom sisačke Lonie, čime je postao najveći maloprodajni lanac po broju prodavaonica s više od 1000 prodajnih mjesta.

Fond Enterprise Investors uložio je u Studenac više od 260 milijuna eura od 2018. do danas, što uključuje ulaganja u razvoj poslovanja, kapitalna ulaganja i akvizicije, a one same iznosile su više od 120 milijuna eura.