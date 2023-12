Stručnjak o tragediji u Velikoj Gorici: Je li okolina mogla prepoznati znakove?

- Ne možemo se osloniti samo na to da će netko prijaviti policiji ili Centru za socijalnu skrb. Znakovi koje možemo prepoznati i koji su se vjerojatno u ovom slučaju mogli prepoznati, a to su mogli oni koji su poznavali ovu obitelj, su to da dolazi do eskalacije nasilja, prijetnje, da se može prepoznati jedan obrazac kontrole, dominacije, obično muškarca nad ženom, koji izaziva strah kod te žene. I ako okrećemo glavu, jer su to naši poznanici, koji puta i članovi obitelji, onda se neće moći zapravo ništa učiniti u tome, rekao je Ajduković u Dnevniku HRT-a.

Na pitanje gdje je sustav najslabiji i je li problem u tome što su članovi obitelji u strahu prijaviti nasilje zbog osvete nasilnika ili je problem u tome što te prijave slabo ili nikako ne procesuiraju i što je sudski ishod tih prijava nezadovoljavajući, Ajduković je rekao kako su to svakako elementi u svemu tome.

- Međutim, moramo početi od toga da zapravo spoznaja da sam ja žrtva u svom bliskom odnosu je ponižavajuća. I mnoge žrtve zapravo odbijaju prepoznati to što im se događa, kako eskalira, kako vrijeme ide, jest da je nasilje. Pronalaze različita opravdanja jer su u bliskom odnosu sa svojom obitelji. Kad to spoznaju, onda je veliki korak naprijed da će one potražiti pomoć. Ne nužno samo prijavljivati, nego će potražiti pomoć kod onoga što nazivamo ženske organizacije koje pružaju te usluge, koje će ih voditi i savjetovati što zapravo mogu dalje napraviti. To je jedan smjer. Drugi smjer je da već u najranijoj dobi promičemo kulturu nenasilja. To zvuči naravno vrlo općenito. Međutim, kad govorimo o nasilju u bliskim odnosima, postoji vrijeme kada se zapravo treba s time uhvatiti u koštac, objasnio je.