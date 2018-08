Strani turisti u sve širem luku zaobilaze Trumpovu Ameriku

Na globalnoj turističkoj karti SAD zauzima sve manji udio, a dio analitičara negativan trend veže uz dolazak Donalda Trumpa na predsjedničku poziciju dok drugi drže da za manji interes mogu postojati i drugi razlozi

Prognoze objavljene ovih dana u američkim medijima pokazuju nastavak negativnog trenda u tamošnjem turizmu, odnosno u dolascima inozemnih turista u Sjedinjene Američke Države, a mnogi tu promjenu povezuju s manjkom percipirane dobrodošlice otkad se na čelu SAD-a nalazi Donald Trump.

Portal The Daily Beast je objavio prognozu američkog putničkog udruženja US Travel Association gdje predviđaju da će udio SAD-a u svjetskom turizmu ove godine pasti na 11,7 posto s lanjskih 12 posto. Nastavak je to pada koji je započeo prošle godine kad je na dužnost stupio Donald Trump. SAD je 2016. imao udio od 12,9 posto u svjetskim turističkim dolascima.