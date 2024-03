Slavonac, farmaceut, vrti milijune na maslinama. Ako netko zna, zna on: Zašto cijena maslinova ulja divlja?

Za mr.sc. Srećka Grossa može se reći da je upoznao maslinu do njezina zadnjeg atoma. Ovaj Slavonac po rođenju kazat će za sebe da do dolaska na studij farmacije u Zagreb gotovo nije ni znao za maslinovo ulje. A onda se sve strmoglavo okrenulo.

No priča ovog farmaceutskog inovatora krenula je u Plivi. Kao mladi inženjer u toj je farmaceutskoj kompaniji radio na neutralizaciji maslinova ulja i patentirao postupak ultrazvučne ekstrakcije polifenola iz lista masline, a koji je, smatra on, nepotrebno zapostavljen jer je riječ o vrhunskom proizvodu za očuvanje zdravlja.

'Pitao sam kineskog trgovca, koji je tražio da mu prodamo pastu za zube: 'Od vas cijeli svijet sve kupuje, pa kako to da vi tražite pastu za zube?' Odgovorio mi je da imaju puno milijardera koji žele samo europske proizvode', zatekao je i nas odgovorom, dodajući da ne zna omjer plasmana proizvoda Biobaze na domaćem i inozemnim tržištima jer 'u to ne ulazi'.

Zašto cijene maslinova ulja divljaju?

No što se događa s cijenama maslinovog ulja, pitamo ga, jer su u Portugalu, Španjolskoj i Grčkoj u posljednjih godinu dana porasle za 70 posto, dok su u Hrvatskoj skočile za 44 posto.

'To je proizvodnja pod otvorenim nebom i znatan je utjecaj klime na maslinu, a time i prinos. S jedne strane došlo je do bolesti koje su pokosile maslinike u južnoj Italiji i Španjolskoj te su čitave regije ostale bez maslina, što je sigurno jedan od velikih razloga zbog kojih je došlo do poskupljenja maslinova ulja unazad godinu dana, a s druge im je strane potrebna voda, koje je sve manje. No veliki proizvođači imaju sustave navodnjavanja, ali u nedostatku vode moraju podizati cijene', objašnjava Gross što se događalo posljednjih godinu dana u europskim maslinicima.