Drama u Slavonskom Brodu: Sindikat Đure Đakovića poziva Plenkovića u pomoć, od Horvata su dobili 'malo'

Sindikat metalaca i Savez samostalnih sindikata upozoravaju da su nakon niza sastanaka u ministarstvima, osim ‘velikih obećanja’, posebice ministra Horvata, radnici Đuro Đaković grupe dobili - malo. Pozvali su predsjednika Vlade da se uključi u rješavanje tog problema.

Radnici Đure Đakovića iz Slavonskog Broda spremni su dočekati Božić na Markovu trgu. To su poručili jer još čekaju plaću za listopad. Sindikalni povjerenici na putu su za Zagreb. Telefonom se u HRT-ovu emisiju Studio 4 javio Antun Štivić , povjerenik Sindikata metalaca.

'U Đuri Đakoviću-Industrijska rješenja, zadnji posao su dovršili u rujnu. Nakon toga je bio plan restrukturiranje, gdje su ljudi bili spremni uz sporazum i otpremninu otići iz tvornice, no to se razvuklo zato što zbog financijskih problema nisu isplaćivane otpremnine. Ljudi su ostali u tvornici i situacija se i dalje dramatizira', rekao je Štivić.

Govori kako je ministar Horvat obećao izbor nove Uprave i financiranje, ali to se nije dogodilo. 'U ponedjeljak imamo uvjete za novi štrajk i čekamo Božić u teškoj situaciji za radnike, rekao je.

'Tražimo od premijera da nas primi, zato što do sadašnji razgovori s ministrima nisu donijeli rezultate. Ljudi su i dalje bez plaće, a nemamo ni Upravu, zato što su svi dali ostavke. Ostavku je dao i predsjednik Nadzornog odbora. U tvornici je kaotično stanje', naglasio je Štivić.

Drugog prosinca ministar Horvat je bio u Slavonskom Brodu i obećao je nekakva rješenja za tvornicu, no ništa se nije dogodilo. ‘Đuro Đaković ima posla. Problem je u financiranju, zato što nam je banka koja nas je pratila otkazala. Problem je detektiran u 6. mjesecu. Na žalost, u Hrvatskoj nema banke koja je spremna pratiti proizvodnju vagona koja sva ide za izvoz i kupac je zadovoljan. Mi to u tvornici zbilja ne razumijemo, istaknuo je'.

'Đuro Đaković je također vezan i za vojnu proizvodnju i održavanje oklopnih i svih ostalih vozila kopnene vojske. Meni stvarno nije jasno da ova tvornica nikome u Hrvatskoj nije važna', ogorčen je Štivić.

Naglašava kako Đuro Đaković ne ovisi o hrvatskom tržištu, zato što on izvozi 86 posto svojih proizvoda na tržište zapadne Europe. 'Račun je blokiran, ali u našim zalihama ima toliko robe da bi se njenom prodajom dug mogao podmiriti. To zna i ministar. Preko 200 vagona postoji u nezavršenoj proizvodnji koji su u visokoj fazi. Nitko ne traži novac već samo jamstvo Vlade kako bi banke nastavile financirati i onda ‘Đuro Đaković’ može sam funkcionirati, kako smo funkcionirali i zadnjih 6 godina dok se Zagrebačka banka nije povukla. Zašto je uprava Zagrebačke banke odustala mi to ne znamo', istaknuo je Štivić. Rekao je kako vjeruje da će im premijer Plenković izaći u susret i naći rješenje za njih, zato što oni ne traže milostinju, već samo traže da mogu nastaviti s proizvodnjom.