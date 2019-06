Šef solinskog industrijskog diva: 'Zbog jake kune izgubili smo jednu tvornicu, zato jedva čekam uvođenje eura'

Solinski AD Plastik prošlu srijedu okitio se laskavom titulom najboljeg velikog izvoznika za prošlu godinu. Tim povodom razgovarali smo s Marinkom Došenom, direktorom našeg najvećeg proizvođača plastičnih dijelova za automobilsku industriju od 2015. Otkrio nam je kakvi su im daljnji poslovni planovi, hoće li uspjeti ponoviti rekordnu lanjsku godinu i zbog čega jedva čeka uvođenje eura

Kriza je jedini rizik na koji ne možemo utjecati. Srećom, ne vidim ozbiljnije najave ičeg sličnog. Analitičari procjenjuju da će europsko tržište automobila u srednjoročnom razdoblju rasti od jedan do tri posto. Za Rusiju je prognoza malo optimističnija i kreće se od tri do pet posto. Zanimljivo je da je rast AD-a Plastik veći od rasta tržišta. Te stope rasta prate i veliki globalni dobavljači koji rade sa svima. Spadamo u male globalne dobavljače te hvatamo poslove s kojima možemo biti brži od tržišta.

Poslujete u Srbiji, Rumunjskoj, Mađarskoj i Rusiji. Koliko je u usporedbi s njima konkurentna Hrvatska po pitanju uvjeta za industrijsku proizvodnju?

Pozdravljam sve dosad poduzete reforme, ali sve je to još skromno. Troškovi plaća u Hrvatskoj su od 30 do 50 posto veći u usporedbi s tim zemljama. Veća su i druga porezna opterećenja. Moramo više štititi i poticati industriju. Troškovi za električnu energiju u odnosu na lani povećani su nam za više od pet milijuna kuna. S jedne strane rastu troškovi, s druge strane imate iste ili malo veće prihode, a trebate povećati konkurentnost. Prostora za to u Hrvatskoj ima sve manje i manje…

Je li moguće privući u Hrvatsku nekog velikog proizvođača automobila? O tome često govori Mate Rimac, čiji je uspjeh s električnim automobilima odjeknuo u svijetu.

Siguran sam da je to moguće. Samo je to pitanje industrijske strategije. Bez povećanja udjela industrije u BDP-u teško možemo ostvariti stabilne stope rasta. U prvom kvartalu imali smo rast BDP-a od 3,9 posto. To je dobra vijest, ali prevelik je udio uslužnih djelatnosti i turizma. Prvo, to je vrlo rizično, drugo, kapitalno intenzivno i treće, sezonalno. Previše je tu nedostataka… Te bi djelatnosti trebale biti samo dodatak na zdrav temelj. Apsolutno podržavam Rimčevu inicijativu za dovođenje automobilske industrije u Hrvatsku. Može to biti i neka druga industrija, ali moramo reći kakva. Meni još uvijek nije jasno što to točno želi država.