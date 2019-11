Samo Hanfa zna odgovor na pitanje jesu li braća Pivac smjela pregovarati s radnicima Kraša dok je trajala javna ponuda

Borba za Kraš, jedna od najnapetijih burzovnih borbi za neku hrvatsku kompaniju u proteklih desetak godina završila je pobjedom braće Pivac, koja su nadigrala srbijanskog tajkuna Nebojšu Šaranovića otkupom dionica od udruge radnika Kraša. Pivci su Šaranovića nadigrali u 'sudačkoj nadoknadi', što je diglo dosta prašine u hrvatskim i srbijanskim medijima, a u cijelu priču uključila se i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga koja od ranije provodi istrage o potencijalnom insajderskom trgovanju dionicama

Zakon o preuzimanju trgovačkih društava zabranjuje jasno kaže da se od trenutka nastanka obveze za preuzimanje do isteka roka ponude, ponuditelj i osobe koje s njim djeluju obavezuju da neće steći dionice ciljnog društava na nikakav drugi način osim javnom ponudom. U ovom slučaju, to je i ispoštivano jer su Pivci potpisali ugovor s ESOP-om dan nakon kraja ponude, no sigurno je da cijeli posao preuzimanja radničkih dionica nisu dogovorili u subotu ujutro.

Ima li što sporno u ovom slučaju pitamo poznavatelja tržišta kapitala, ekonomista Andreja Grubišića, koji smatra da u pregovorima između Pivca i radnika Kraša ne vidi ništa sporno. Evo i zašto: