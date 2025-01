Roglić: 'Dobro je da je bojkot počeo, a evo zašto se neće puno promijeniti'

'Mislim da je dobro da je bojkot počeo, ali neće to ostaviti neki značajan trag, neće se tu puno stvari promijeniti. Zato što glavni uzroci ostaju, a to je skupa država, mala produktivnost i još jedna vrlo bitna stvar, a to je da su ljudi navikli na kunu i još uvijek je u glavi kuna iako imamo euro, koji je sedam puta veći', rekao je Roglić za Dnevnik Nove TV u intervjuu novinarki Sabini Tandari Knezović.