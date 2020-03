Radi unikatni nakit, njegovi kuhinjski noževi su hit, a po struci je kipar: Nikad nemam mira. Od svoje 14-te klesao sam natpise na nadgrobnim spomenicima

Akademski kipar 37- godišnji Silvio Hrnčir u svom dosadašnjem radnom vijeku izradio je više kuhinjskih noževa nego skulptura. Strast prema oštricama kod njega je buknula prije nešto više od godinu dana kada je iskovao samurajski mač, katanu. Savjet iskusnijeg prijatelja kovača zatim ga je usmjerila na izradu japanskih noževa što se pokazalo punim pogotkom

'Zatrpan sam narudžbama. Napravio sam do sad 50-ak noževa, a još ih imam 20 naručenih. Do šestog mjeseca imam što raditi… Moram sad malo stati na loptu. Jer me često zbog posla nema doma, a imam suprugu i četverogodišnju kćerkicu. Novac mi nikad nije bio primaran. Uvijek sam skromno živio i to mi nije problem', priča Silvio.

Nalazimo se u njegovoj radioni preko puta mirogojskih arkada, dojmljivog kamenog ukrasa središnjeg zagrebačkog groblja.