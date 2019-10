Prvi čovjek Houston Rocketsa promašio kineski koš

Napetost koju je izazvala poruka čelnog čovjeka Houston Rocketsa između američke košarkaške lige NBA i kineskog tržišta samo je najnoviji primjer sve većeg broja sličnih incidenata u kojima korporacije podilaze političkim prohtjevima ne bi li sačuvale pristup tržištu

No odnos NBA lige i kineskog tržišta prilično je kompliciran, a jednu od ključnih uloga u tome imaju upravo Houston Rocketsi. Američka košarkaška liga danas je treća svjetska profesionalna sportska liga po prihodima. Oni se godišnje procjenjuju na između sedam i osam milijardi dolara te veće prihode od nje ostvaruju samo lige američkog nogometa (NFL, National Football League) i bejzbola (MLB, Major League Baseball).

Morey se naknadno ispričao za svoju poruku kazavši da nije želio uvrijediti kineske obožavatelje košarke, no odjek njegovog stava se i dalje širi. Mediji su u četvrtak javili da je proizvođač sportske opreme Nike iz svojih kineskih trgovina povukao svu opremu koja nosi logotip i oznake Houston Rocketsa. Ipak, košarkaški incident nije bio jedini koji je ovih dana dodatno zategnuo odnose između Kine i korporacija koje žele iskoristiti potencijal tamošnjeg tržišta.

Paralelno s driblanjem na košarkaškom igralištu napeto je bilo na sve značajnijem tržištu digitalne zabave. Američka korporacija za razvoj računalnih igara Blizzard diskvalificirala je jednog natjecatelja s turnira koji je prošlog vikenda održan na Tajvanu nakon što je on također iskazao podršku Hong Kongu. Blizzard je u djelomičnom vlasništvu kineskog konglomerata Tencent, a svojim se potezom našao između kineskog čekića i američkog nakovnja jer se nakon kontroverznog poteza zakotrljala inicijativa o bojkotu same kompanije, posebno među američkim kupcima igara. Kompaniju su kritizirali čak i neki američki političari te smatraju da je smiješno to da američka kompanija igra po kineskim pravilima.

Slučajevi Blizzarda i NBA lige nisu jedini takvi u kojima se strah za tržišnu poziciju suprotstavio podršci prosvjednicima u Hong Kongu koji se već nekoliko mjeseci bore protiv napada na građanske slobode u bivšoj britanskoj koloniji. Na tapeti se našao i Apple. Tehnološki div je iz svoje ponude za iPhone uklonio aplikaciju kojom su hongkonški prosvjednici pratili kretanje tamošnje policije. Uz Apple, avioprijevoznik sa sjedištem u Hong Kongu Cathay Pacific još je ljetos pod pritiskom središnjih kineskih vlasti otpustio nekoliko radnika koji su iskazali podršku prosvjedima. Otkaz je tada dao i glavni izvršni direktor kompanije Rupert Hogg.