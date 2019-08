Prilika filmašima za sklapanje posla s najvećim svjetskim produkcijskim kućama

Događanje posvećeno TV industriji, New Europe Market Zagreb (NEM Zagreb) prvi puta će se održati u Zagrebu u Esplanade Zagreb Hotelu od 11. do 13. prosinca 2019. godine

Ekskluzivni screeninzi lokalne i svjetske produkcije bit će popraćeni razgovorom s autorima i kreativcima koji su radili na TV serijama, a poseban prostor dat će se domaćim nezavisnim projektima. Bogat program NEM-a Zagreb namijenjen je širenju znanja o najboljim praksama stvaranja sadržaja, a želja je ovakvim tipom događanja omogućiti stvaranje distribucijskih kanala i dovesti do povećanja ulaganja u ovaj dio industrije. Jedna takva praksa o kojoj će biti riječ je mogućnost koprodukcije kako na europskoj, tako i na regionalnoj razini kao način za stvaranje kvalitetnog i globalno konkurentnog proizvoda. NEM Zagreb će tako na jednome mjestu okupiti one koji se žele educirati o stvaranju sadržaja, kao i one koji donose odluke u TV industriji, sve s ciljem poticanja kreativnosti u stvaranju TV projekata.

Neke od stotina najvećih tvrtki koje su do sada sudjelovale na NEM-u Dubrovnik i koje se očekuju na NEM-u Zagreb su BBC Studios, ITV Sudios Global Entertainment, Sony Pictures Televison, Global Agency, Fremantle, yes Studios, Viacom International Studios, CBS Studios International, Warner Bros. i mnogi drugi.

NEM Zagreb nastao je potaknut velikim uspjehom NEM-a Dubrovnik koji već 7. godinu u CEE regiju dovodi vodeće stručnjake iz TV industrije i služi kao uspješna platforma za raspravu o najaktualnijim temama. NEM Dubrovnik poznat je kao TV market s najljepšim pogledom, a isti dojam neće nedostajati ni na NEM-u Zagreb koji se smjestio u glavni grad Hrvatske čiji je Advent tri godine za redom prepoznat kao najljepši u Europi.