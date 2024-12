Prestala proizvodnja popularne slastice: Kraj tradicije duge 127 godina

Trenutno se vode pregovori s dva potencijalna kupca tvorničke zgrade. Američki vlasnik, Mondelez najavio je nastavak proizvodnje Mozart kuglica pod brendom Mirabell . No, nije poznato kada i gdje će se ova slastica, popularna i na našim prostorima, nastaviti proizvoditi.

'Strojevi su prodani diljem svijeta. Pronašli smo gotovo 30 različitih kupaca, od Europe, izvan Europe, pa sve do Egipta i Mauricijusa', izjavio je direktor tvrtke Friedrich Plail , prenosi Die Presse .

Original još postoji

'Jako nas zanima gdje će se Mozartova kuglica ubuduće proizvoditi, ali nažalost to nam nisu rekli, unatoč višestrukim upitima. Dok još imamo kuglica i novčića, trgovina će ostati otvorena. No, situacija izgleda prilično loše, potražnja je velika. Svakodnevno smo preplavljeni kupcima, što je jako dobro. Pretpostavljam da do kraja sljedećeg tjedna nećemo imati više robe za prodaju', nastavio je Plail.

Problemi su počeli kad je Salzburg Schokolade otišla u stečaj 2021. godine. Tad je tvrtku preuzela grupa KEX, koja nije planirala nastaviti poslovanje. Prodajom tvorničke zgrade trebale su se namiriti tražbine vjerovnika. Stoga ne čudi da nije ostalo novca za otpremnine radnicima.

Inače, ova Mozartova kugla nije original. Slatkiš je još 1890. godine izumio salzburški slastičar Paul Fürst. Njegova slastičarnica postoji i danas i još uvijek prodaje 'Originalnu salzburšku Mozartovu kuglicu'.