Poučak iz Venezuele: Kad ekonomija krahira, okrenite se računalnim igrama

Igranje računalnih igara u kojima osvajaju virtualne nagrade koje nakon toga prodaju za stvarni novac samo je jedan od načina na koje građani Venezuele pokušavaju zaobići nevolje izazvane hiperinflacijom i općim krahom ekonomije, a uz to je ojačao kibernetički kriminal, kao i korištenje svih drugih mogućih valuta osim nacionalne

Nakon što je Južna Koreja zakonski zabranila tu praksu popularnost takvih igara je splasnula, a tome je pridonijela i zabrana trgovine virtualnim dobrima na eBayu, poznatoj internetskoj trgovačkoj platformi na kojoj se ova virtualna roba najčešće prodavala. Na razmjere obnovljene popularnosti preprodaje virtualnih nagrada ukazuje i činjenica da su nestašice struje u Venezueli ove godine imale ozbiljne posljedice na ponudu i cijene za njih na elektroničkim tržištima, i to ne zbog toga što su ta tržišta prestala funkcionirati, nego zbog toga što je ponuda presušila. Proizvođači igara pokušavaju sudski ukinuti takve burze, no kako uspiju ugasiti jednu, na njeno mjesto dolazi nova i borba počinje iznova.

Prema izjavama nekih trgovaca, oko 70 posto redovne prodaje u Caracasu sada se provodi u dolarima, a pravi uzlet američke valute krenuo je ljetos. Razloge za to može se tražiti u liberalizaciji trgovanja tom valutom. Do sredine ove godine dolare se moglo kupiti tek na državnim aukcijama, a sada ih se, barem teoretski, može dobiti i u mjenjačnicama iako je ponuda ograničena.

Udio plaćanja u dolaru još je veći u područjima bližim granici, navode analitičke tvrtke, a donedavno se najviše koristio za kupovinu robe s višom cijenom, poput aparata za domaćinstvo i sličnog. Čista praktičnost ovih dana tjera građane da se okreću dolaru čak i u svakodnevnoj kupovini hrane i ostalih dnevnih potrepština. Nitko ne želi nositi ogromne količine novčanica samo zato da bi platio kavu u kafiću.

Prepolovljena ekonomija

Najveća novčanica u opticaju trenutno je ona od 50.000 bolivara, čija je protuvrijednost oko 1,6 američkih dolara, odnosno desetak kuna. S obzirom na to da postoje ograničenja za to koliko se gotovine može podići na bankomatima, ne čudi da u Venezueli čak i kad plaćaju nacionalnom valutom čine to debitnim karticama. No čak i to ponekad nije moguće zbog ranije spomenutih nestanaka struje, a poseban poticaj dolaru kao valuti za plaćanja je i to što mnogi stanovnici od svojih članova obitelji primaju doznake iz inozemstva upravo u dolarima.

U nešto više od pet godina Madurove vlasti, prema nekim procjenama, ekonomija Venezuele je prepolovljena. Korupcija i nesposobnost vladajućih uništili su glavni izvor inozemnih prihoda, venecuelsku naftnu industriju, i koliko god se možda dio ekonomije preselio i u virtualni svijet računalnih igara, teške posljedice koje gospodarski krah ima na svakodnevni život građana Venezuele nisu ni igra ni virtualne.