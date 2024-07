Poskupjelo vam je dopunsko? Provjerili smo kako se kreću cijene i tko je najpovoljniji

Nepredviđene troškove zdravstvenih usluga možete izbjeći ugovaranjem police dopunskog zdravstvenog osiguranja te ona pokriva razliku do pune cijene usluge.

Za dio zdravstvenih usluga koje pokriva obvezno zdravstveno osiguranje plaća se participacija te može dosegnuti i do 20 posto pune cijene zdravstvene zaštite. U posljednje vrijeme zbog rasta cijena zdravstvenih usluga povećavaju se iznosi i opseg participacije. Nakon zadnjeg poskupljenja provedeni dan u bolnici , primjerice, više ne košta 13,29, već 17,70 eura, a participacija za dentalna pomagala porasla je sa 132,74 na 176,97 eura.

Državni osiguravatelj (HZZO) nudi policu sa standardnim pokrićem po cijeni od 9,29 eura mjesečno (111,48 eura godišnje), a ona pokriva isključivo troškove participacije.

Privatni osiguravatelji u svojoj ponudi imaju i police s dodatnim pokrićem. Primjerice, mogu uključivati pokriće troškova poput lijekova s B liste (lijekovi na recept uz nadoplatu), kućnu njegu ili bolničku naknadu.

Prema podacima web servisa kompare.hr, najpovoljniju policu dopunskog osiguranja nudi Merkur. Po cijeni od 8,63 eura mjesečno, uz puno pokriće participacije, u Merkuru dobivate osiguranje bolničke dnevnice (13,27 eura po danu) i pokriće troškova kućne njege.

Police sa standardnim pokrićem kreću se od 9,22 eura mjesečno (Triglav osiguranje) do 13 eura (Uniqa).

One s višim razinama pokrića kreću se od 14 eura naviše. Primjerice, u Triglavu možete za 14,20 eura ugovoriti policu s dodatnim pokrićem troškova lijekova s B liste do 159,27 eura godišnje, a osiguranje Gruporama za 15 eura pokriva vam do 300 eura troškova lijekova s B liste.