Porasli su apetiti za hamburgerima koji to baš i nisu, za cijelu priču se zainteresirala i najveća prehrambena kompanija na svijetu

Posljednji uspjesi dviju kompanija u proizvodnji 'biljnih hamburgera' izazvali su veliku pažnju potrošača, ali i investitora koji drže da tržište takve hrane predstavlja odličnu priliku

Reakcija medija i javnosti u posljednje vrijeme pokazuje da su barem dvije kompanije napravile značajan iskorak. Obje imaju sjedište u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, poznatoj po stvaranju raznih modernih trendova, i koriste se visokom tehnologijom i istraživanjima u razvoju svojih proizvoda. Jedna se zove Impossible Foods , a druga Beyond Meat , i osnovane su unutar zadnjih desetak godina.

Svjetski mediji u posljednje su vrijeme preplavljeni pričama o novoj generaciji hrane, a u središtu interesa nalaze se najnoviji pokušaji da se stvore vegetarijanske ili veganske verzije klasičnih hamburgera od govedine. Mada takvih inicijativa nije nedostajalo i ranije sve do nedavno ti su pokušaji uglavnom bili osuđeni na propast jer je okus klasičnih hamburgera bilo vrlo teško imitirati s isključivo biljnim sastojcima.

Beyond Meat i Impossible Foods su, izgleda, koristeći samo biljne sastojke uspjeli približiti okuse vlastitih hamburgera onima goveđim zbog čega je američko tržište reagiralo s optimizmom. Proizvodi koji su privukli pažnju i iskočili u prvi plan su: Beyond Burger (hrv. 'više od hamburgera') kojeg proizvodi Beyond Meat, i Impossible Burger (hrv. 'nemogući hamburger') kojeg izrađuje Impossible Foods.

Prema onome što donose američki mediji u sastavu samih hamburgera i u tome kako koja kompanija dolazi do krajnjeg proizvoda postoje određene razlike. Impossible Burger se bazira na kombinaciji proteina iz soje i krumpira te kokosovog ulja. Korištenje koncentrata sojinih proteina znači da su mnogi hranjivi sastojci soje izgubljeni u preradi, ali se to nadoknađuje dodavanjem raznih vitamina i minerala tijekom proizvodnje. Beyond Burger se pak bazira na proteinima graška, kokosovom ulju te ekstraktu kvasca, a kao i Impossible Burger uključuje mnoge druge dodatke, iako u nešto manjim količinama.

Nadalje, Beyond Meat u svojoj proizvodnji koristi striktno genetski nemodificirane sirovine, dok Impossible Burger tvrdi da su njihovi sastojci u potpunosti organski (uzgojeni bez korištenja kemijskih sredstava za zaštitu bilja), no istovremeno su i genetski modificirani. Uz to, prije nekog vremena su se našli pod optužbama da su i ti GMO sastojci vezani uz zloglasni herbicid glifosat.