Policija o tome zašto su uhitili maloljetnike: 'Morali smo poslati poruku, nasilje se preselilo s ulice na društvene mreže'

Rijetko su do sad uhićivali maloljetnike zbog ovakvih stvari, a voditeljicom Odjela maloljetničke delinkvencije PUZ-a otkriva da nije problem statistike nasilja, nego što se to prelilo s ulice na društvene mreže. Kaže, zabrinjava ju izostanak empatije kad se s tom djecom razgovara

Neobično je to što se policija u ovom slučaju odlučila na uhićenje maloljetnika, što nije bila dosadašnja praksa. Nikolina Grubišić Požar objašnjava otkud takva reakcija policije: "Kako bismo time poslali poruku, ne samo maloljetnicima i roditeljima, nego i široj javnosti da ćemo takva ponašanja shvaćati ozbiljno i svaku takvu situaciju neodgodivo i žurno postupati te privesti u pritvorskom nadzorniku."

Kaže da nije problem samo statistika o nasilju, nego i što se vršnjačko nasilje preselilo s ulice na društvene mreže.

"Time je dobilo novu dimenziju te sekundarne viktimizacije žrtve i počinitelja. Uistinu me zabrinjava to što djeca imaju potrebe takve događaje snimati, objavljivati i skupljati lajkove", rekla je. Kaže, svi moramo reći sad je dosta, poslati snažnu poruku, počevši od obitelji. "Ne postoji bitnije od obitelji, potom su tu odgojno obrazovne ustanove, policija, sudovi za mladež. Treba reći da se to neće tolerirati, bez obzira na to što se radi o djeci od samo 14 godine", rekla je Nikolina Grubišić Požar.

Napominje da samo objavljivanje takvog sadržaja kažnjiv, bilo da se radi o povredi djetetovih prava ili povredi privatnosti djece.

"Možete zamisliti da se radi o vašem djetetu i da se takva snimka distribuira, da se druga djeca tome smiju i dodatno psihički zlostavljaju dijete", pojašnjava. Otkriva i svoj dojam nakon razgovora s djecom koja sve to rade. "Zabrinjavanja me potpuni nedostatak empatije, ako niste svjesni da time činite drugome zlom greška se ne može ispraviti i može se ponoviti.



Ovi su događaji završili s lakim tjelesnim ozljedama, a dječja glupost može završiti velikom tragedijom. Zato apel prema roditeljima - budite im roditelj, kontrolirajte društvene mreže, komunikaciju. Ako mislite da ste kao roditelj izgubili autoritet, zatražite pomoć i obavijestite policiju kako bismo zaštitili najranjivije", poručila je voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije PUZ-a.