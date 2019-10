Poduzetnici pitaju Grabar Kitarović: A zašto čistačica u Uredu predsjednice nema plaću od 7500 kuna?

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović prilikom objave kandidature za novi predsjednički mandat dotakla se i gospodarstva. Između ostalog izjavila je kako plaće mogu i moraju rasti te da nema razloga da prosječna neto plaća ne bude 7500 kuna. Na njezinu tvrdnju poduzetnici gledaju kao na još jednu te olako izrečenu konstataciju političara koja nema previše uporišta u stvarnosti

Vlasnik Orbico grupe, najvećeg distributera robe široke potrošnje u Europi, Branko Roglić smatra kako ne možemo očekivati veći rast plaća sve dok se ne smanje davanja državi koja pritišću poslodavce.

'Bio bih sretan da povećamo plaće, ali prvo treba smanjiti cijenu države. Sve dok se to ne dogodi o tome možemo samo sanjati. Imamo 22 županije, a ne šest. Imamo više od 540 općina, a ne 120. Dok se to ne riješi, bit će nam tako kako je, ako ne i gore. Trebalo je privatizirati sva javna poduzeća najkasnije do 2000. Sve se to mora napraviti ako želimo veće plaće', izjavio je za tportal Roglić.