Nove mjere pomoći: Potpora za zadržavanje radnika 4.000 kuna, otpisi poreza za tvrtke

Premijer Andrej Plenković u srijedu je predstavo dodatne mjere za očuvanje radnih mjesta i pomoć gospodarstvu o kojima će Vlada sutra odlučivati, a među njima je podizanje iznosa minimalne plaće na 4.000 kuna neto, dok će dio poduzeća djelomično ili u cijelosti biti oslobođeno od poreznih obveza za travanj, svibanj i lipanj

Plenković je najavio da Vlada predlaže da postojeća mjera o isplati minimalne plaće od 3.250 kuna, koju već koristi 65.000 tvrtki za 400.000 radnika za ožujak, za travanj i svibanj digne na 4.000 kuna neto po radniku.

Ujedno, država će preuzeti teret plaćanja doprinosa, što na 4.000 kuna neto iznosi još otprilike 1.460 kuna, dakle ukupno 5.460 kuna. Ta mjera za travanj i svibanj, kao i ožujak iznosi 8,5 milijardi kuna, rekao je, napomenuvši da se ta mjera može se koristiti pod uvjetom da poslodavci zadrže radna mjesta.

Poduzetnici s padom prihoda većim od 50 posto oslobađaju se javnih davanja

Druga mjera ide prema poduzećima kojima je rad onemogućen ili znatno otežan, i koji će bilo djelomično bilo u cijelosti biti oslobođeni od proeznih obevza za travanj, svibanj i lipanj i to poreza na dobit, dohodak i doprinosa.

Kako je pojasnio, one tvrtke koje imaju pad prihoda između 20 i 50 posto imaju kao i do sada pravo na odgodu i otplatu u ratama. Međutim, oni koje imaju prihode manje od 7,5 milijuna kuna, to je 92-93 posto postuzeća, a imaju pad prihoda veći od 50 posto, njih ćemo u potpunosti osloboditi od plaćanja poreznih boveza.

One tvrtke koje ostvaruju više od 7,5 milijuna kuna prihoda, dakle 7 posto velikih, oslobađaju se porezne obveze proporcionalno s padom prihoda u odnosu na travanj, svibanj i lipanj. Ista je logika za one od 20 do 50 posto, odgoda obročna, beskamatna otplata, a od 50 do 100 platit će proporcionalno - ako su imali pad prihoda 75 posto onda će platiti obveze samo 25 posto, pojasnio je.