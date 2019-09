Plenković o stabilizaciji 3. maja: Ista logika nastojat će se primijeniti i na Uljanik

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je tijekom posjeta Brodogradilištu 3. maj istaknuo da je Vlada i današnjom odlukom o davanju jamstva za završetak novogradnje 733 nastavila donositi odluke važne za stabilizaciju tog brodogradilišta te da je smisao svih aktivnosti omogući funkcioniranje i dugoročnu održivost 3. maja.

"Vlada je danas nastavila donositi odluke koje znače ne samo kratkoročni, nego srednjoročni stabilizacijski proces za 3. maj. Dali smo jamstvo za izgradnju samoiskrcavajućeg broda za rasuti teret (733) za kanadskog naručitelja. Smisao cijele ove naše aktivnosti, na temelju razgovora i povjerenja koje je uspostavljeno između Vlade i ljudi koji vode 3. maj, osobito direktora Edija Kučana, je da država nema nikakvih daljnjih gubitaka, a da omogućimo funkcioniranje brodogradilišta, pronalaženje strateškog partnera i dugoročnu održivost 3. maja, koji je gospodarski, ekonomski i identitetski važan za Rijeku", poručio je premijer.

Dodaje kako će se "ista logika nastojati u sljedećim mjesecima primijeniti i na Pulu i na Uljanik".

"Mislim da je to važno, jer ovdje postoji dobra volja da pronađemo rješenja koja su održiva. To je smisao našeg angažmana i smatram da smo ovoga puta našli dobar modalitet kako da to zajednički i ostvarimo", rekao je.