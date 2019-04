Pitali smo Veljka Ostojića zašto misli da bi bilo dobro da učiteljice vikendom rade u hotelima. Evo što nam je rekao

Veljko Ostojić, bivši ministar turizma u vladi Zorana Milanovića, izazvao je pravu pobunu na društvenim mrežama nakon što je u HRT-ovoj emisiji Otvoreno izjavio kako bi 'učiteljica iz Slavonije mogla vikendima raditi u hotelu'

Poručuje nam kako se on zalaže za to da se svima koji to žele omogući prilika da legalno zarade dodatan novac smanjenjem oporezivanja drugog dohotka.

'To ne znači da se zaposlenicima na bilo koji način uvjetuje dodatno zaposlenje, već da im se pruža mogućnost - ako žele, mogu dodatno zaraditi. Smatram da bi tu mogućnost trebalo otvoriti svima, tijekom čitave godine, bez obzira čime se bavili. Odluka o dodatnom angažmanu ostaje na svakom pojedincu, njegovoj procjeni mogućnosti i potreba, bez prisile', rekao nam je.

Prema njemu, uvođenje mjera u tom smjeru može aktivirati domaći radni potencijal, omogućiti ljudima dodatnu zaradu i pritom barem malo ublažiti problem manjka radne snage.