PBZ proglašen najboljom bankom u Hrvatskoj

Časopis Global Finance proglasio je Privrednu banku Zagreb d.d. (PBZ) članicu Intesa Sanpaolo Grupe najboljom bankom u Hrvatskoj (Best Bank in Croatia), a Intesa Sanpaolo proglašena je najboljom bankom u Italiji (Best Bank in Italy).

Global Finance objavio je po 28. put svoje godišnje nagrade za najbolje banke svijeta- World's Best Banks 2021. Potpuno izvješće o nagrađenim bankama bit će objavljeno u svibanjskom tiskanom i digitalnom izdanjučasopisa Global Finance i online na GFMag.com s dobitnicima odabranim u 150 zemalja i teritorija diljem Afrike, Azije-Pacifika, Kariba, Srednje Amerike, srednje i istočne Europe, Latinske Amerike, Bliskog istoka, Sjeverne Amerike i zapadne Europe. Dobitnici ovogodišnjih nagrada su one banke koje su pažljivo pratile potrebe svojih klijenta na zahtjevnim tržištima i postigle snažne rezultate istodobno polažući temelje za budući uspjeh.