Pavić: Sa 67 u mirovinu će ići samo oni koji nisu uspjeli nakupiti 41 godinu staža

Ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić izjavio je utorak kako se ono što su sindikati izjavili u vezi s mirovinskom reformom može ocijeniti kao politikantstvo uoči EU izbora i da su to i sami potvrdili, te je ustvrdio kako je očito riječ o združenome i koordiniranom nastupu oporbe i sindikata da hrvatske građane dezinformiraju i igraju se s njihovim osjećajima te dovedu do destabilizacije mirovinskog sustava

U izjavi za medije u ministarstvu, Pavić je istaknuo kako svi budući umirovljenici neće morati raditi do 67. godine te je podsjetio kako mogućnost rada do 67. godine već postoji u hrvatskom zakonodavstvu od 2014. godine, a Vlada je cjelovitom mirovinskom reformom to "samo ubrzala" na 2033. godinu.

Podsjetio je kako je majkama omogućeno dodatnih šest mjeseci staža za svako rođeno ili posvojeno dijete, čime im od 1. siječnja ove godine mirovine prosječno rastu za dva posto po djetetu.

"Riješili smo problem generacijske nejednakosti žena rođenih 1962. i mlađih, od kojih bi njih 3000 koje bi išle u mirovnu do 2020. u prosjeku imale manju mirovnu za 100 eura, i to smo riješili dodatkom od 27 posto", istaknuo je Pavić. Dodao je kako je za one najmlađe koji će 40 godina izdvajati za drugi mirovinski stup on ojačan i dugoročno su im povećane mirovine.

"Naše nastojanje prepoznala je Europska komisija i Hrvatsku je iz prekomjernih makroekonomskih nestabilnosti stavila u društvo država poput Francuske, Španjolske, Njemačke i Nizozemske. Porezna i mirovinska reforma su istaknute kao jedan od razloga zbog kojih smo stabilizirali javne financije, tj uspjeh je prepoznat i u Bruxellesu, a isto tako bez ugrožavanja rasta mirovina.

Kada govorimo o životnom vijeku hrvatskih građana, trenutno zaostajemo nešto više od dvije godine za građanima EU, "no on će se značajno ubrzavati i kada bude odlazaka u mirovnu sa 67 godina, očekuje se da bude istovjetan ili najviše godinu dana manji", ustvrdio je Pavić.