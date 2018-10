Pavić: Paket mirovinske reforme je značajno izmijenjen

Dugo najavljivanu mirovinsku reformu Vlada će sutra poslati u saborsku proceduru, s primjenom od 1. siječnja iduće godine. Ministar Marko Pavić naglašava da je riječ o kompromisnom prijedlogu koji obuhvaća i dio primjedbi koalicijskih partnera, poslodavaca i sindikata

Pravo na dodatak od 27 posto, unatoč početnom stajalištu Vlade, ipak će dobiti i generacije rođene nakon 1962., koje su morale ući u drugi mirovinski stup. No za njih on neće iznositi punih 27 posto, nego 20,25. U punu starosnu mirovinu sa 67 godina ići će se od 2033., a ne 2031. kao što je prvobitno predloženo.

Komentirajući prosvjed sindikata u subotu, rekao je da se čudi da im nije bio problem 2014. kada se taj zakon izglasavao, kada se uvodilo 67 godina života za odlazak u mirovinu. Poziva sindikate na nove razgovore.

Objasnio je da će oni koji počinju raditi s 18, 19 godina, u mirovinu moći sa 60 godinom i 41 godinom staža, bez umanjenja, a oni koji studiraju i ulaze na tržište rada sa 24 godine sa 65 godina. Dakle, rekao je, 67 godina života je za one koji nemaju puni radni staž. Osim penalizacije, predviđa se i bonifikacija, odnosno 4% na svaku godinu dužeg ostanka na poslu.

Očekuje da će ova pravila produljiti radni staž. "Idemo u reformu 2. stupa kojim želimo osigurati da ljudi dovoljno uštede za svoju mirovinu. Dodatak od 27% uveden je za prethodnih vlada, samo za 1. stup, jer se nekad gledalo najpovoljnijih 10 godina za odlazak u mirovinu, a sada se gleda cijeli radni vijek. Taj dodatak stavit će se i za one osiguranike u 2. stupu, čime će on biti puno atraktivniji. Nema govora o ukidanju 2. stupa, ljudi će imati pravo odabrati žele li trasfer iz 2. u 1. stup, a to su pravo imale i prethodne generacije. Nema govora o ukidanju 2. stupa, o nacionalizacji. Za sve ostale kojima će to biti povoljnije, osiguravamo da izaberu povratak u 1. stup", rekao je.