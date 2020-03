Ovo su najbrže rastuće tvrtke u Europi, pogledajte kojih se pet hrvatskih šampiona našlo na popisu i čime se bave

Ugledni londonski dnevnik The Financial Times u suradnji sa Statistom objavio je svoj godišnji popis tisuću najbrže rastućih tvrtki u Europi

Londonski poslovni dnevnik The Financial Times objavio je u suradnji s njemačkom statističkom tvrtkom i portalom Statista svoj četvrti godišnji popis tisuću najbrže rastućih europskih kompanija, a na njemu se nalazi i pet kompanija iz Hrvatske - Oradian , Q Agency , Microblink , Infinum i Tremak .

Kriterij za izradu liste bio je prosječan rast prihoda kompanije u razdoblju od 2015. do 2018., s time da je ulaznica za popis bio minimalni ostvareni prihod 2015. godine od sto tisuća eura .

Posljednji hrvatski predstavnik na listi FT1000 je Tremak, tvrtka koja se bavi obradom metala, a zauzela je 896. mjesto. Mada osnivač kompanije Robert Treska na internetskim stranicama ističe da cilj kompanije nije isključivo ostvarivanje financijske dobiti, već je ona samo posljedica uspjeha, Tremak je zahvaljujući prosječnom godišnjem rastu od 42 posto i prihodima od 11,6 milijuna eura u 2018. zasluženo uvršten na popis.

U komentaru koji prati objavu liste ističe se da je konkurencija za uvrštenje ove godine bila jača nego lani jer je bilo potrebno ostvariti prosječni godišnji rast od 38,4, za razliku od lanjskih 37,7 posto. Kako se radi o visokim stopama rasta, razumljivo je da se na listi uglavnom nalaze manje i mlađe brzorastuće tvrtke. Jedna jedina je imala prihode veće od milijardu eura - češka turistička agencija Kiwi.com - a samo dvadeset njih s popisa imalo je prihode više od 100 milijuna eura.

Uz financijske kriterije, tvrtke su trebale biti neovisne, odnosno nisu smjele biti u vlasništvu većih kompanija ili biti njihove podružnice, a rast prihoda trebao je biti ostvaren organski, od matičnog poslovanja. U The Financial Timesu dodaju i da popis nije potpun jer neke kompanije nisu željele otkriti svoje financijske podatke ili nisu željele biti na popisu iz drugih razloga. Da bi se njihove rezultate uzelo u obzir, trebale su se same javiti kroz pozive objavljene na stranicama FT-a ili Statiste, ili odgovoriti na pozive koje su im poslali iz Statiste temeljem analize registara kompanija i drugih javnih izvora.