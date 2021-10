Ovo je podatak koji govori: Inflacija će potrajati!

Signali s financijskih tržišta su jasni. Inflacija nije privremena ni prolazna već će potrajati. Gotovo svi - kupci rabljenih automobila, iznajmljivači, vlasnici kuća s velikim računima za grijanje i investitori na burzi - u posljednje su vrijeme zabrinuti zbog rasta cijena. No, unatoč nekim od najbržih porasta cijena u desetljećima, ulagači na tržištu državnih obveznica bili su sve donedavno nepokolebljivi u svom uvjerenju da je to privremena pojava

Ključna mjera očekivanja tržišta obveznica u pogledu inflacije tijekom sljedećih pet godina – poznata kao "break even" – porasla je na novu najvišu razinu, nakratko premašivši 3 posto u petak . To znači da su ulagači očekivali da će inflacija u prosjeku iznositi oko 3 posto godišnje u sljedećih pet godina, daleko više nego bilo kada u desetljeću prije nego što je pandemija pogodila svijet. Mjere inflacijskih očekivanja tijekom dužih razdoblja, poput sljedećih 10 godina, također su porasle na višegodišnje najviše razine.

To se sada mijenja.

Očekivanja ulagača u obveznice bitna su jer, povijesno gledano, dužnosnici Federalnih rezervi - koji su odgovorni za upravljanje inflacijom - promatraju signale s tržišta obveznica pri odlučivanju kada će podići kamatne stope. Više stope obično koče inflaciju - ali također mogu utjecati na cijene dionica i usporiti zapošljavanje.

“Oni imaju veliku vrijednost u inflacijskim očekivanjima”, rekao je za New York Times Steven Friedman, viši makroekonomist u tvrtki za upravljanje novcem MacKay Shields, koji je nekoć bio analitičar tržišta u Federal Reserve Bank of New York.

Dok su predsjednik Fed-a, Jerome H. Powell, i drugi dužnosnici središnje banke mjesecima govorili da je viša inflacija "prolazna" posljedica problema u lancu opskrbe uzrokovanih pandemijom, u posljednje vrijeme postoji dobar razlog za vjerovanje da bi rast cijena mogao biti više trajna zabrinutost.