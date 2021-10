Ova bi azijska država mogla postati nova meka za kriptovalute

Nakon što je Kina krenula u opći rat protiv kriptovaluta i njihova rudarenja otvorio se prostor za mnoge zemlje koje bi mogle postati novi azijski centar za kriptovalute

Zamah ovog sektora proširio se na fintech kompanije koje pokušavaju oteti dio kolača tradicionalnom bankarstvu. Singapurske vlasti nisu samo deklarativno veličale potencijalne prednosti kriptovaluta, već su to potkrijepile zakonima.

'Tehnologije koje podupiru kriptoproizvode i digitalne tokene imaju potencijal za pokretanje nove generacije financijskih usluga', rekao je za The Financial Times Loo Siew Yee , pomoćnik direktora Monetarnog tijela Singapura za politiku, plaćanja i financijski kriminal (MAS).

No kako se Peking, Seul i Hong Kong odmiču od kriptovaluta, pojavljuju se potencijalne opasnosti njegova pristupa. Nigdje to nije jasnije nego u slučaju upravljanja Binanceom , jednom od najvećih globalnih kriptoburzi čiji utjecajni osnivač, Changpeng CZ Zao , ima sjedište u Singapuru.

MAS je u rujnu stavio globalnu web stranicu Binance na popis upozorenja za ulagače, što je potez koji je učinkovito spriječio singapurske korisnike da ga koriste. No regulator je ostavio lokalnu, strogo reguliranu verziju stranice netaknutom, što znači da Singapurci mogu koristiti lokalnu web stranicu, čak i kad je tvrtka naišla na globalno odbijanje.

'Za Singapur je važno to da ostane globalno financijsko središte i da se pripremimo za digitalni mainstream', rekao je Eng-Kwok Seat Moey , šef tržišta kapitala u DBS-u. 'Vrijeme je da pomognemo u transformaciji tržišta kapitala', naglasio je.

No kad je FSA krenula u izradu propisa, dogodio se kolaps tokijske burze Mt Gox , koja je nekad upravljala s 80 posto globalnog trgovanja bitcoinima. Nedugo nakon što je Japan preuzeo vodstvo u ozakonjenju kriptoburzi japanski kupci Coinchecka postali su žrtvom virtualne pljačke tadašnjih XEM kovanica u vrijednosti od oko 500 milijuna dolara.

Učinili su to u pokušaju da steknu reputaciju prihvaćanja inovacija u ovom novom području financija. No japansko iskustvo također naglašava potencijalne zamke s kojima se suočava Singapur.

'Očajnički žele predstaviti Japan kao istaknuto središte financijskih inovacija, a to da izraze dobrodošlicu kriptovalutama dobar je način da to postignu', rekao je izvršni direktor kriptologije. 'U isto vrijeme mogu vidjeti koliko su značajni rizici upravo zbog toga koliko je mladih Japanaca sada jako uključeno u to.'

Ovogodišnji skok cijene bitcoina, najpoznatije kriptovalute, privukao je velike investitore poput Paula Tudora Jonesa i Stanleyja Druckenmillera.

Osnivačica Ark Investa Cathie Wood velika je zagovornica te kriptovalute, predviđajući da će za pet godina vrijediti 500.000 dolara.