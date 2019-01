Otkriven šum na srcu europske ekonomije, čeka li nas infarkt?

Prema inicijalnim procjenama, njemačko gospodarstvo je lani zabilježilo najslabiji rast u posljednjih pet godina, a nastavak takvog trenda mogao bi imati ozbiljne reperkusije za globalnu, ali i hrvatsku ekonomiju jer nam je Njemačka jedan od dva najveća vanjskotrgovinska partnera. Neki se ipak nadaju da određeni pozitivni indikatori znače da Njemačka neće preduboko potonuti

Među faktorima koje se spominje kao one koji su doprinijeli usporavanju općenito je slabiji rast u svjetskoj ekonomiji, kao i problemi koje njemački proizvođači automobila imaju u prilagodbi strogim pravilima za zaštitu okoliša. Njemački potrošači su manje skloni kupovini novih automobila dok se ne raščisti situacija oko ekoloških standarda i načina na koje ih proizvođači namjeravaju poštovati. BBC navodi da su lošijem ekonomskom rastu Njemačke pridonijeli čak i niski lanjski vodostaji rijeka, zbog čega je bio otežan transport nekih proizvoda.

Neki se ipak nadaju da će se situacija poboljšati. Realni rast plaća u Njemačkoj se nastavlja i to bi trebalo potaknuti domaću potrošnju. Nezaposlenost je na niskoj razini i sve ukazuje na rast ekonomije, ali po nižim stopama nego proteklih nekoliko godina. Prema sadašnjim planovima, njemačke će vlasti u infrastrukturu i obrazovanje u iduće četiri godine investirati 150 milijardi eura , a promjene u poreznoj politici i doprinosima za socijalno osiguranje trebale bi također ići na ruku potrošačima.

Promjena fiskalne politike u najvećoj europskoj ekonomiji prigodno bi nadomjestila poticaj koji je do sada kroz monetarnu politiku davala Europska središnja banka (ECB, European Central Bank). Mario Draghi , čelnik ECB-a, ovog tjedna izjavio je da globalna ekonomska neizvjesnost 'ostaje značajna'. Riješi li se barem dio te neizvjesnosti - postignu li, primjerice, Kina i SAD nekakav dogovor - njemački proizvođači automobila, koji su zaslužni za petinu prihoda cjelokupne tamošnje industrije, mogli bi se nadati boljim rezultatima s upravo ta dva ključna tržišta.

Bloomberg procjenjuje da bi se u slučaju nastavka slabijeg rasta Nijemci mogli okrenuti i dodatnim fiskalnim poticajima. Prema sadašnjim planovima, njemački javni dug bi ove godine trebao pasti ispod razine od 60 posto BDP-a, tako da ima mjesta za novo zaduživanje, a sadašnja razina kamatnih stopa to bi učinila vrlo jeftinim za Njemačku.

Vijesti o slabljenju njemačke ekonomije ipak donose novu neizvjesnost u globalno gospodarstvo u 2019. jer sada niti jedna od pet najvećih svjetskih ekonomija ne ulijeva previše optimizma. Sjedinjene Američke Države su u proteklih godinu, dvije bilježile odlične rezultate, potaknute poreznim olakšicama za korporacije i oporavkom domaćeg tržišta, no pitanje je može li se takav trend i nastaviti.

Ovih dana objavljene su procjene da bi blokada američkog proračuna, koja traje već četiri tjedna, mogla imati i ozbiljnije posljedice po cijelu ekonomiju, a i dalje je neizvjesno koje će konačne učinke imati trgovinski rat s Kinom i drugim državama.

Kini se pak već dulje vrijeme predviđa usporavanje gospodarskog rasta i poticaj koji ta država daje svjetskoj ekonomiji svakako će biti slabiji. Japan također ne ulijeva previše povjerenja za snažniji oporavak, a Ujedinjena Kraljevina nalazi se pred izlaskom iz Europske unije sa svim zavrzlamama koje to nosi i dok god se ne razjasni pod kojim će to točno uvjetima biti, nezahvalno je prognozirati bilo kakav smjer britanske ekonomije. Njemačka, koja je proteklih godina bila prilično čvrst oslonac europske ekonomije, lani se malo nakrivila, a za EU, pa time i Hrvatsku, bilo bi vrlo dobro da se to ne pretvori u kakvo ozbiljnije rušenje jer bi se ispod tih ruševina bilo vrlo teško izvući.