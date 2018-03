Oronuli mlin na Mrežnici preobrazit će u spektakularan hotel

Hoteli zadnjih godina niču diljem Hrvatske kao gljive poslije kiše. Procjena je kako je samo lani otvoreno 40 novih ili novoobnovljenih hotela. U toj inflaciji hotelskog smješta teško je biti originalan. Ali jedan projekt ima sve da ga se nazove jedinstvenim. Riječ je o preobrazbi starog mlina na rijeci Mrežnici u moderan mali obiteljski hotel Old Mill koji će se dičiti s četiri zvjezdice

'Napravili su sjajan posao. Najbolje je to što će stari mlin i dalje raditi . Imat ćemo prezentacije, a brašno ćemo koristiti u našim restoranima', istaknuo je Vukmanić.

Idejni projekt hotela je gotov i sad su u fazi glavnog projekta. Vukmanić očekuje kako će svu papirologiju riješiti do početka svibnja ili lipnja, a gradnja bi trebala početi iduće godine. Vrijednost investicije procjenjuje na oko tri milijuna kuna .

'U našem kraju nema smještaja ovakvog tipa. Dosad su nam gosti ostajali dva do tri dana. Nadam se kako će zbog hotela produžiti boravak na tjedan ili dva. Mi smo destinacija koja ima što ponuditi. Osim toga, odlično smo zemljopisno smješteni .

Na sat vremena nam je more, isto toliko vam treba do Zagreba ili Plitvičkih jezera. Ne morate sve ni obilaziti automobilom jer nam je blizu željeznička postaja. Mislim kako će sve to privući goste', uvjeren je Vukmanić.