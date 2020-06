Nova Liburnija protiv prijedloga o dokapitalizaciji LRH

Tvrtka Nova Liburnija, preko koje grad Opatija i tri općine drže kontrolni paket dionica Liburnia Riviera Hotela (LRH), neće na najavljenoj skupštini LRH podržati prijedloge o dokapitalizaciji LRH, objavljeno je u petak putem internet stranice Grada Opatije.

Grad Opatija i općine Lovran, Mošćenička Draga i Matulji vlasnici su tvrtke Nova Liburnija, putem koje drže 25 posto plus jednu dionicu LRH, a na jučerašnjoj su skupštini Nove Liburnije jednoglasno odlučili da će 'glasovati protiv' predloženih odluka o dokapitalizaciji LRH.

Glavna skupština LRH sazvana je za 30. lipnja i za nju su predložena dva modela dokapitalizacije u iznosu do 28,5 milijuna kuna.

Prema prvom (točka 7. predloženog dnevnog reda), temeljni kapital LRH bi se povećao ulozima u novcu do najviše 28,5 milijuna kuna, na iznos do 724,6 milijuna kuna, izdavanjem do 12.390 novih redovnih dionica (nominale 2.300 kuna), bez isključenja prava prvenstva postojećih dioničara. Ako to ne bi bilo izglasano, prijedlog je (točka 8.) da se dokapitalizacija provede uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara odnosno ponuda za upis bila bi upućena samo većinskom vlasniku opatijske hotelske kuće, tvrtki Gitone Adriatic, koja sada drži 71,23 posto dionica. Uz dokapitalizaciju je, prema pozivu objavljenom 22. svibnja putem Zagrebačke burze, vezana i točka (9.) da se nove dionice koje bi se izdale u dokapitalizaciji uvrste na Zagrebačku burzu.

Inače, ne sudjeluje li u prvom modelu dokapitalizacije s oko sedam milijuna kuna, Nova Liburnija, odnosno četiri lokalne jedinice, pale bi ispod 25 posto dionica, odnosno izgubile bi kontrolni paket, a u drugom bi ga ionako izgubile.

'Iako Nova Liburnija te posebice njeni vlasnici Grad Opatija, općine Lovran, Mošćenička Draga i Matulji razumiju da je uslijed izbijanja COVID-19 pandemije poslovanje društva LRH znatno otežano, budući da i sami osjećaju iste posljedice, Nova Liburnija ne može prihvatiti predložene točke 7. 8. i 9. dnevnog reda glavne skupštine LRH iz više razloga i glasovat će protiv', ističe se u danas objavljenom priopćenju Nove Liburnije.

Pritom obrazlažu kako, uzimajući u obzir trenutnu ekonomsku situaciju u zemlji kao i stanje u proračunima svih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, Nova Liburnija odnosno njeni vlasnici u ovome trenutku nisu u mogućnosti osigurati potreban iznos u svojom proračunima za sudjelovanje u dokapitalizaciji. Čak i da je sredstva moguće osigurati, primjerice uzimanjem kredita, potrebno je najprije izmijeniti proračune svih jedinica lokalne samouprave te provesti drugu propisanu proceduru, što nije moguće obaviti u roku do održavanja glavne skupštine LRH, navode iz Nove Liburnije.

'S obzirom na navedeno, ako bi Nova Liburnija glasala za predložene odluke, a ne bi bila u mogućnosti sudjelovati u dokapitalizaciji, vlasnički udio Nove Liburnije u LRH pao bi ispod 25 posto i jedne dionice čime bi prestao utjecaj koji Nova Liburnija ima na ključne strateške odluke koje donosi glavna skupština društva LRH', naglašava se u priopćenju.

U Novoj Liburniji smatraju da je, ako LRH nedostaje sredstava za održanje likvidnosti, umjesto dokapitalizacije, a s obzirom na snažnu kapitalnu strukturu LRH, 'racionalno likvidnost osigurati i na drugi način, primjerice podizanjem povoljnih kratkoročnih kredita (nastavno na donesene gospodarske mjere Vlade RH) kojima bi se premostilo trenutno razdoblje otežanog poslovanja'. Na taj način su, kako navode, i neke od samih lokalnih jedinica, koje čine vlasničku strukturu Nove Liburnije, premostile svoje probleme likvidnosti.