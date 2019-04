Nitko se njihov nije bavio poljoprivredom, a oni su danas najveći izvoznici jaja: Samo smo željeli nešto proizvoditi

Najmodernija domaća farma za proizvodnju jaja Luneta nalazi se u Svetom Đurđu, mjestu pored Ludbrega. Njezini vlasnici, brat i sestra Dražen i Ivana Čurila, ekonomisti po struci, projekt su počeli razvijati 2010. još kao 20-godišnjaci. Do tad se nitko iz njihove obitelji nije ozbiljnije bavio poljoprivredom. Ali oni su uočili priliku i uz pametno korištenje fondova Europske unije izgradili uspješan biznis

'Bilo je to prije devet godina. Od tad se puno toga promijenilo, sve je digitalizirano. I kad smo prošli na IPARD-u, čekali smo godinu i pol dana na isplatu kredita. Bilo je to stresno razdoblje', prisjetila se Ivana.

Koliki je to posao bio najbolje govori podatak da je dokumentacija ukupno težila čak 26 kilograma i brojala više od 1500 stranica.

'Zvuči apsurdno, ali to je tako. I kad pilenke stignu, moramo ih naučiti gdje spavaju i gdje im je hrana. Treniramo ih dva do tri tjedna. Prvi dan ih je 5000 na podu pa ih radnici dižu. Drugi dan 2500, treći 1000… Ali na kraju sve nauče', objašnjava Dražen.

Nesilicama uz pomoć umjetnog svjetla dan počinje u 2 sata u noći i do 8 ujutro većina ih obavi posao . Za nesenje imaju posebna gnijezda jer im je, ističe Dražen, važna intimnost. Ne vole previše svjetla i da ih druge koke gledaju dok nesu jaja. Pokretnom trakom jaja se dopremaju do pakirnice i smještaju u ambalažu bez ljudskog kontakta, što je garancija higijenske ispravnosti proizvoda.

'U odnosu na 2013., kada je uvoz činio 10 milijuna, već 2015. uvezli smo 105, a 2016. 120 milijuna jaja. To povećanje, veće od 1000 posto u dvije godine, teško koja grana može preživjeti, a da nije bilo afere sa salmonelom, uvoz bi bio i 150 milijuna ', kaže Dražen. Jaja iz Poljske uvozila su se za svega 20-ak lipa po komadu, čime se ne mogu pokriti ni troškove smjese.

'Riječ je o smjesi u kojoj nema GMO-a. Ona košta euro više po kilogramu od smjese u kojoj je GMO soja . Uz to naše koke kako se kreću troše više hrane od onih u kavezima. Sve to nam povećava troškove i zbog toga su naša jaja oko 20 posto skuplja od onih iz kaveza', objašnjava Ivana dodajući kako je im je povrh svega najvažnija biosigurnost zbog čega svoje nesilice cijepe protiv salmonele .

Lani je uvoz stagnirao zbog fipronil krize (više o tome pročitajte ovdje) uslijed čega je došlo do nestašice jaja na europskom tržištu. Ali Dražen to vidi samo kao zatišje pred buru zbog čega on i Ivana već imaju daljnje projekte kako bi zaokružili proizvodnju na svojoj farmi i što više smanjili troškove.

'Plan nam je da sami uzgajamo pilenke. Problem ih je uvoziti što zbog transporta, vakcinacije i ostalog. A planiramo izgraditi i mješaonu hrane. Tako bi kontrolirali sve inpute. Računam da će nam za te investicije trebati oko 20 milijuna kuna. Naravno i to ćemo raditi uz pomoć EU fondova', istaknuo je Dražen.